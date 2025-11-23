Olimpia vs Marathón EN VIVO: Hora, canal dónde ver partido HOY EN DIRECTO

Tegucigalpa, Honduras.- El Olimpia derrotó 3-2 al Marathón por la jornada 18 del torneo Apertura de la Liga Nacional en la cancha del Estadio Nacional Jose de la Paz Herrera.
Min. 90+2 - Messiniti se mete al área con mucho peligro, se quita a Bennett y luego suelta derechazo que se estrelló en el poste y se fue a la última línea.
Min. 90 - Triple cambio para el Olimpia, ingresan Maynor Arzu, Kevin López y Marcos Montiel, salen José Mario Pinto, Dereck Moncada y Agustín Mulet
Min. 87 - Goooooooooooool del Marathón gooooooooooool de Nicolás Messiniti vía lanzamiento de penal.
Min. 86 - Penal a favor del Marathón, falta de Lobo sobre Alexy Vega, el árbtro no dudó en marcar y amonestarlo.
Min. 80 - Gooooooooooooool del Olimpia goooooooooooooool de Clinton Bennett tras un centro desde la iquierza y entre su lucha en el área pudo poner el pie para mandarla al fondo.
Min. 75 - Cambio en el Marathón, hace su ingreso el panameño Iván Anderson en lugar de Samuel Elvir
Min. 71 - Ingresa Clinton Bennett en lugar de Yustin Arboleda por el Olimpia.
Min. 63 - Cambio para el Olimpia, ingresa Josman Figueroa, sale el anotador del primer gol, Yustin Arboleda.
Min. 55 - Gooooooool del Olimpia goooooooool de Jorge Benguché que primero se sacó a Francisco Martínez, luego apartó a Odín Ramos para soltar derechazo cuando Henry Figueroa solo hacía la sombra.
Min. 52 - Goooooooooooooooool del Marathón goooooooooooool de Nicolán Messiniti sobre el Olimpia para darle en empate
Min. 51 - Penal a favor del Marathón y el árbitro amonesta a Edrick Menjívar luego de bajarse a Nicolás Messiniti cuando se iba solo a portería. Los verdolagas pedían la expulsión.
Min. 35 - Jorge Benguché estaba fuera de lugar, la defensa se confía pero Dereck Moncada no se detuvo y se fue al ataque, Figueroa casi lo baja, entra al área y suelta derechazo que fue tapado por César Samudio.
Min. 28 - Ingresa Alexy Vega al área con mucha velocidad, pasa a Odín Ramos que entraba solo, pateó muy suave y la defensa logró desviar. Tuvo el empate para lo verdes.
Min. 17 - Amonestado Javier Aguilera por reclamos al árbitro luego de falta de Facundo Queiróz contra el verdolaga.
Min. 15 - Dereck Moncada es amonestado luego de que le quedara largo el balón, se cayó y en la disputa del mismo cometió falta, el árbitro no perdonó y lo pintó de amarillo cuando no debió serlo.
Min. 13 - Gooooooooooooooooooool del Olimpia gooooooooooooooool de Yustin Arboleda vía lanzamiento de penal sobre el Marathón
Min. 10 - ¡Penal a favor del Olimpia! El árbitro sanciona falta en contra de Facundo Queiróz de Henry Figueroa, se sancionó por un roce en la cara del defensor de los albos.
Min. 9 - Mala salida de Damín Ramírez, se la quita Mulet que le sirvió a Benguché y éste de primera se la sirve a Arboleda que suelta potente derechazo para que Samudio voló para mandarla al tiro de esquina.
Min. 2 - Se salva el Marathón, bombazo desde fuera del área de Jorge Benguché que se estrelló en el pecho del portero César Samudio.
Minuto de silencio en la previa del inicio del partido por la muerte de la hermana del delantero del Olimpia, Yustin Arboleda.
Alineaciones:
Olimpia: 1. Édrick Menjívar; 5. Elison Rivas, 2. Emanuel Hernández, 3. Facundo Queiróz, 44. Edwin Lobo; 32. Agustín Mulet, 15. Kevin Güity, 7. José Mario Pinto, 70. Dereck Moncada; 9. Jorge Benguché, 19. Yustin Arboleda.
Marathón: 23. César Samudio, 2. Henry Figueroa, 4. Javier Rivera, 5. Francisco Martínez, 7. Isaac Castillo, 10. Damín Ramírez, 11. Nicolás Messiniti, 17. Alexy Vega, 19. Javier Aguilera, 21. Odín Ramos, 26. Samuel Elvir.
Este domingo el equipo de Eduardo Espinel recibe al conjunto esmeralda que comanda Pedro Lavallén. Ambos se pelean el liderato del campeonato del fútbol hondureño.
En el juego de la primera vuelta el Marathón se impuso ante los leones con goles de Damín Ramírez y Cristian Sacaza.
Ahora los 'leones' buscan levantarse luego de la sorprendente derrota de 6-2 ante el Génesis PN, mientras que el Marathón llega con una racha de 14 partidos sin perder.
Actualmente en la tabla de posiciones el Olimpia lidera el torneo Apertura con 37 puntos seguido por el Maratón con 36 unidades, más abajo está Motagua con 28.
La última vez que estos equipos jugaron en la capital de la república los 'leones' se impusieron por marcador de 2-1.
Marathón no podrá contar con Rubilio Castillo porque está expulsado, César Sevilla y el DT Pablo Lavallén está suspendido.
Hora y canal dónde ver PARTIDO EN VIVO HOY
Hora: 5:15 PM
Canal: Deportes TVC