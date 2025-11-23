Olimpia vs Marathón EN VIVO: Hora, canal dónde ver partido HOY EN DIRECTO

Tegucigalpa, Honduras.- El Olimpia derrotó 3-2 al Marathón por la jornada 18 del torneo Apertura de la Liga Nacional en la cancha del Estadio Nacional Jose de la Paz Herrera.

Min. 90+2 - Messiniti se mete al área con mucho peligro, se quita a Bennett y luego suelta derechazo que se estrelló en el poste y se fue a la última línea.

Min. 90 - Triple cambio para el Olimpia, ingresan Maynor Arzu, Kevin López y Marcos Montiel, salen José Mario Pinto, Dereck Moncada y Agustín Mulet

Min. 87 - Goooooooooooool del Marathón gooooooooooool de Nicolás Messiniti vía lanzamiento de penal.

Min. 86 - Penal a favor del Marathón, falta de Lobo sobre Alexy Vega, el árbtro no dudó en marcar y amonestarlo.

Min. 80 - Gooooooooooooool del Olimpia goooooooooooooool de Clinton Bennett tras un centro desde la iquierza y entre su lucha en el área pudo poner el pie para mandarla al fondo.

Min. 75 - Cambio en el Marathón, hace su ingreso el panameño Iván Anderson en lugar de Samuel Elvir

Min. 71 - Ingresa Clinton Bennett en lugar de Yustin Arboleda por el Olimpia.

Min. 63 - Cambio para el Olimpia, ingresa Josman Figueroa, sale el anotador del primer gol, Yustin Arboleda.

Min. 55 - Gooooooool del Olimpia goooooooool de Jorge Benguché que primero se sacó a Francisco Martínez, luego apartó a Odín Ramos para soltar derechazo cuando Henry Figueroa solo hacía la sombra.