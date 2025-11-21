Olimpia sufre duro revés y recibe la noticia que no quería escuchar previo a enfrentar a Marathón

<b>San Pedro Sula, Honduras.- </b>El Marathón recibió este viernes una noticia clave de cara al <a href="https://www.elheraldo.hn/deportes/jornada-liga-nacional-clasicos-vibrantes-honduras-OA28288446">clásico nacional</a>: el delantero argentino Nicolás Messiniti quedó habilitado para disputar el duelo ante Olimpia este domingo 23 de noviembre a las 5:15 p. m.El ariete verdolaga, quien había sido expulsado en el triunfo 2-1 sobre Olancho, finalmente podrá estar disponible para el partido que definiría el<b> </b>liderato del torneo.