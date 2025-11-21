Con dos vibrantes clásicos: así se jugará la Jornada 18 de la Liga Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- Después de varios días marcados por eliminatorias mundialistas y tensión en el fútbol nacional, la Liga Nacional de Honduras continua con sus actividades este fin de semana con una Jornada 18 decisiva, en la que varios equipos podrían sellar su pase a la liguilla o complicarse en el tramo final del torneo. La jornada arranca este viernes, cuando Choloma reciba al Platense en el estadio Rubén Deras a las 7:30 pm. Los maquileros tienen la obligación de seguir sumando para alejarse del último lugar, mientras que el Tiburón busca mantenerse con vida en la lucha por un cupo a la liguilla.

El sábado 22, Lobos UPN y Juticalpa abrirán la fecha a las 5:15 pm en el estadio Emilio Williams de Choluteca. Los universitarios llegan con presión por defender la plaza de clasificación, mientras que los canecheros se juegan una de sus últimas oportunidades para meterse a la pelea. Más tarde, a las 7:30 pm, desde La Ceiba, la 'Jaiba Brava' recibirá a un inspirado Génesis PN, que viene de dar un golpe histórico goleando 6-2 al líder del campeonato. El domingo 23 será un día de clásicos. El telón lo abren Olimpia vs Marathón en el Estadio Chelato Uclés a las 5:15 pm. Primer y segundo lugar se enfrentan en un duelo directo por el liderato en la tabla. Los 'Leones' querrán lavar su imagen después de la penosa derrota contra los Policías del Génesis. En cambio, el 'Monstruo Verde' tiene una gran oportunidad para ratificar su gran rendimiento, aunque deberá hacerlo sin Rubilio Castillo que está suspendido. Pero recuperan al delantero Messiniti que fue habilitado por la Comisión de Disciplina tras la apelación de la institución verdolaga.