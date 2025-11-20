Fichaje del año: "Droopy" Gómez incursiona en nuevo proyecto en San Pedro Sula

Rodrigo "Droopy" Gómez sorprendió a su seguidores y los de Motagua en las últimas horas al confirmar que forma parte del "fichaje más grande del año".
Rodrigo “Droopy” Gómez, considerado uno de los futbolistas más determinantes en la estructura deportiva de Motagua, está por dar un giro importante en su vida profesional al incursionar en un proyecto que sorprende a sus seguidores.
El mediocampista argentino mantiene contrato vigente con el club azul hasta finales del año 2026, su nivel ha despertado el interés de varias instituciones internacionales que siguen de cerca su evolución.
Entre los equipos que han monitoreado su situación destaca la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, que observa con buenos ojos la posibilidad de incorporarlo a su plantel.
Sin embargo, cualquier acercamiento formal para ficharlo requeriría negociar directamente con Motagua debido a que su vínculo contractual permanece completamente firme.
Pero eso no es todo, el jugador decidió sorprender a todos al apostar por un rumbo sumamente distinto y ubicado en la ciudad de San Pedro Sula.
En medio de estos rumores sobre su futuro futbolístico, Gómez decidió anunciar una noticia inesperada que rápidamente dio qué hablar en redes sociales.
Ante la ola de especulaciones, el argentino optó por presentar lo que llamó “un nuevo fichaje”, aunque esta vez no tenía relación alguna con el ámbito deportivo.
El futbolista impactó a sus seguidores al confirmar que había sido “contratado”, aunque aclaró que no se trataba del significado tradicional asociado al profesionalismo en el fútbol.
En el video que publicó en sus plataformas, se escucha la pregunta “¿Nuevo fichaje, nos podés confirmar a qué equipo vas?”, dando pie a una revelación inesperada.
Gómez explicó que no se trataba de un equipo de fútbol, sino de un proyecto completamente diferente que, según sus palabras, “va a romperla en San Pedro Sula” y que pronto presentará al público.
La nueva pizzería del "Droopy! llevará el nombre de “Sky Rocket Pizza Honduras” y fue presentada mediante un video promocional que rápidamente se viralizó entre los aficionados.
Aunque Gómez no estará involucrado en la supervisión diaria del local, sí mantendrá un rol importante como figura principal e imagen del proyecto.
A través de este emprendimiento, Droopy busca ampliar sus horizontes personales y económicos, siguiendo un camino similar al de otros profesionales que manejan negocios paralelos, como Pedro Troglio con su restaurante en Argentina.
Mientras continúa compitiendo con Motagua en el torneo Apertura 2025, queda la expectativa por ver cómo evolucionará su futuro tanto dentro del fútbol como en esta nueva faceta empresarial.