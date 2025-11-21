¿Quiénes son los técnicos de selecciones de Concacaf que clasificaron al Mundial 2026?

Te mostramos quiénes son los técnicos que clasificar y los que fracasaron en el intento rumbo al Mundial 2026. La mayoría son europeos.
El pasado martes concluyeron las Eliminatorias de Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026 y se definieron los clasificados directos y las selecciones que tendrán que disputar el repechaje intercontinental.
Panamá, Curazao y Haití sellaron su clasificación directa al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, Surinam y Jamaica tendrán que buscar el boleto por medio de la repesca.
Algo que llamó la atención en estas Eliminatorias de Concacaf es que las cinco selecciones clasificadas (directas y repechaje) tenían técnicos europeos y las eliminadas eran de américa: aquí la lista de los DTs.
1. HONDURAS - Reinaldo Rueda (Colombia) dirigió a la Bicolor durante el proceso eliminatoria rumbo al Mundial United 2026 y quedamos eliminados en el grupo C tras empatar ante Costa Rica.
2. EL SALVADOR - Hernán "Bolillo" Gómez (Colombia) fue el comandante de los cuscatlecos en la Eliminatoria de Concacaf y quedaron eliminados tras ser últimos del grupo A.
3. BERMUDAS - Michael Findlay (Canadá) fue otro de los sotaneros en la eliminatoria mundialista, ubicándose en la última plaza del grupo B, donde solo habían selecciones caribeñas.
4. GUATEMALA - Luis Fernando Tena (México) estuvo a punto de dejar sin repechaje a Surinam y Honduras estaba siendo el clasificado, pero los guatemaltecos anotaron un autogol en el final del partido, quedando en la tercera posición del grupo A con 8 unidades.
5. NICARAGUA - Marco Antonio 'Fantasma' Figueroa (Chile) fue la oveja negra en el grupo de Honduras. El sudamericano comandó la victoria de los "nicas" sobre los hondureños en su casa y le dejó un panorama complicado a la Bicolor. Sin embargo, quedaron eliminados y en último lugar en la clasificación.
6. TRINIDAD Y TOBAGO - Dwight Yorke (Trinidad y Tobago) fue el encargado de dirigir a los trinitenses, pero no logró la segunda clasificación de su país a una Copa del Mundo y finalizaron en la tercera posición del grupo B.
7. COSTA RICA - Miguel 'Piojo' Herrera (México) no tuvo su mejor desempeño en el banquillo tico, terminó siendo abucheado y hasta exigen su salida tras penosa eliminación de los 6 veces mundialistas. El Tricolor terminó por debajo de Honduras en el grupo C y por ende, fuera de la Copa del Mundo.
SURINAM - Stanley Menzo (Países Bajos) tiene soñando a Surinam con la primera clasificación en la historia a una Copa del Mundo. El DT neerlandés disputará el repechaje intercontinental y tendrá que enfrentar a Bolivia y si clasifican, los espera Irak.
JAMAICA - Steve McClaren (Inglaterra) el estratega clasificó al repechaje intercontinental, pero lo que sorprendió a todos fue cuando anunció que renunciaba, a pesar de la que buscarán el boleto en la repesca. Los Reggae Boyz finalizaron en la segunda posición del grupo B con 11 puntos.
CURAZAO - Dick Advocaat (Países Bajos) clasificó por primera vez en la historia a los caribeños a un Mundial. La Familia Azul terminó líder del grupo B, enviando a Jamaica a repechaje y sellando su boleto directo a United 2026.
HAITÍ - Sébastien Migné (Francia) clasificó por segunda vez a Haití, selección que no asistía a una Copa del Mundo desde Alemania Federal de 1974. El francés hizo regresar a los caribeños 52 años después, dejó sin Mundial a Honduras y Costa Rica; nadie los ponía como favoritos, pero sorprendieron a todos.
PANAMÁ - Thomas Christiansen (España - Dinamarca) clasificó al Mundial 2026 a los canaleros y será la segunda participación de los centroamericanos luego de haber estado en Rusia 2018. El DT recibió muchas críticas por la prensa, pero siguió trabajando hasta lograr el objetivo: el boleto a la Copa del Mundo.