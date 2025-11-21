Semifinales Mundial Sub-17: Favorita sigue en la lucha y cenicienta busca complicarla

Doha, Qatar.- Las selecciones de Brasil, Portugal, Austria e Italia certificaron este viernes su pase a las semifinales del Mundial sub-17 en Catar, en el que será el último paso antes de la gran final; Brasil-Portugal y Austria-Italia lucharán por su plaza. Brasil consiguió una agónica victoria en el último minuto ante Marruecos, 2-1, con el gol de Dell, conocido como el 'Haaland del desierto', protagonista indiscutible del partido con un doblete. La 'Canarinha' sufrió pero se llevó la victoria en el primer encuentro de las eliminatorias sin necesidad de acudir a la tanda de penaltis.

Portugal se adueñó del partido desde el comienzo y protagonizó las opciones más claras de gol. El premio llegó en el minuto 40, obra de Mateus Mide, que pescó un balón suelto en el área suiza después de un control con el pecho poco preciso de su compañero Anisio Cabral. Los lusos continuaron dominando en la segunda parte y obtuvieron el gol de la tranquilidad con un zurdazo desde la frontal del área de José Neto. Austria intentó recortar distancias en el marcador, pero no estuvo precisa y se chocó con muy buenas intervenciones del portero portugués Romario Cunha. Así, Brasil y Portugal disputarán el duelo lusófono del torneo, en el que será baja el central brasileño Luis Eduardo, por acumulación de amarillas. En el otro lado del cuadro, Austria venció a Japón por 1-0 tras el solitario gol de Johannes Moser en los primeros minutos de la segunda parte. La selección nipona perdonó varias ocasiones de peligro ante el portero Daniel Posch, que cuajó una gran actuación. En un gran ejercicio de resistencia y, a pesar de fallar un penalti en el 95, la selección austriaca sorprendió y se coló en las semifinales.