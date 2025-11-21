Fichajes: Dereck Moncada se va de Olimpia, Moya en la órbita de gigante y Auzmendi a Motagua

PEDRO TROLGIO: Tras la salida de Reinaldo Rueda en el banquillo de la Selección Nacional, uno de los técnicos que levantaron la mano fue el multicampeón con Olimpia. "Puede ser, quién te dice. Ojalá, Dios te oiga", respondió un emocionado Troglio dejando entrever la ilusión por tomar las riendas de la escuadra hondureña.