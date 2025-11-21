  1. Inicio
Fichajes: Dereck Moncada se va de Olimpia, Moya en la órbita de gigante y Auzmendi a Motagua

Aquí te mostramos los últimos movimientos que se perfilan para concretarse en el mercado de fichajes del fútbol hondureño

  • 21 de noviembre de 2025 a las 14:45
El torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras está llegando a su recta final y desde ya comienzan a surgir los rumores y fichajes de cara a la próxima temporada. Aquí te lo contamos.

REINALDO RUEDA: El colombiano fracasó en su intento de meter a la Selección de Honduras al Mundial de United 2026 y al siguiente día la FFH anunció que no sigue al mando de la Bicolor.

PEDRO TROLGIO: Tras la salida de Reinaldo Rueda en el banquillo de la Selección Nacional, uno de los técnicos que levantaron la mano fue el multicampeón con Olimpia. "Puede ser, quién te dice. Ojalá, Dios te oiga", respondió un emocionado Troglio dejando entrever la ilusión por tomar las riendas de la escuadra hondureña.
OTRAS OPCIONES: Además, se postulan otros nombres como Amado Guevara, Salomón Nazar y David Suazo.

JORGE SALOMÓN: El presidente de la Federación de Fútbol de Honduras adelantó que los trabajos para buscar al nuevo DT de la Bicolor comenzarán en enero de 2026, después de las fiestas navideñas.
ÁNGEL VILLATORO: El atacante catracho rescindió su contrato con el Olancho FC. Su salida fue polémica, pero es uno de los jugadores que seguramente serán cotizados para el Clausura 2026.
BRAYAN ACOSTA: El mediocampista hondureño no sigue con el Nashville de la MLS y para el 2026 podría volver a la Liga Nacional de Honduras.
BRAYAN MOYA: Sorpresivamente, "La Bestia" también terminó su vínculo laboral con la máquina en el cierre del Apertura 2025. El ariete será otro de los jugadores más buscados en el mercado de fichajes.
EVER ALVARADO: Ele experimentado defensor central terminó su vínculo con Real España luego de que "La Máquina" y él tomarán la decisión de rescindir el contrato.
PABLO CACHO: El defensor central del Victoria es el primer fichaje amarrado del "Mimado" para el Clausura 2026.
REINALDO RUEDA: Atlético Nacional busca director técnico y el elegido sería Reinaldo Rueda, quien viene de dirigir a la Selección Nacional de Honduras rumbo al Mundial 2026.
NICOLÁ MESSINITI: Su buen torneo con Marathón ha puesto al argentino en la orbita de reconocidos equipos nacionales e internacionales. "Messi" tiene contrato vigente con los Verdolagas y si otros equipos quieren tenerlo, deberán pagar una alta suma de dinero por su ficha.

ERICK "YIO" PUERTO: Platense blindó a su hombre gol. El ‘Tiburón’ sabía que varios equipos de la Liga Nacional estaban tocando la puerta del atacante, pero el club fue ágil y lo terminó renovando por tres años.
EMANUEL HERNÁNDEZ: El central uruguayo tiene todo acordado para renovar su contrato con Olimpia. El zaguero defensivo ha sido uno de los mejores extranjeros en cuanto a fichajes blancos de los últimos años.
DERECK MONCADA: El artillero melenudo podría cambiar de aires para 2026. El atacante, que fue parte de la convocatoria de Honduras para los duelos de noviembre, sería legionario.
AGUSTÍN AUZMENDI: El argentino descendió con el Godoy Cruz de Argentina, sin embargo, "El Pistolero" está en la mira del Atlético San Luis de la Liga MX. No obstante, Motagua se ha propuesto el regreso de Auzmendi para el Clausura 2026.
