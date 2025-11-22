Así está quedando el Estadio Nacional con su nuevo techo en el sector de sol

"La inversión es de 123 millones aproximados en ambas obras, esto traerá muchos beneficios no solo a las personas que aman el fútbol, también a todos los ciudadanos porque el centro comercial estará disponible al público todos los días, la gente podrá ingresar a la pista del estadio, tomarse fotos", dijo en su momento Mario Moncada, titular de Condepor.