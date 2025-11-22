  1. Inicio
Así está quedando el Estadio Nacional con su nuevo techo en el sector de sol

Entre la instalación del nuevo techo y sillas en el sector de sol se prevé destinar más de 25 millones de lempiras

  • 22 de noviembre de 2025 a las 20:26
Así está quedando el Estadio Nacional con su nuevo techo en el sector de sol
1 de 10

Se dieron a conocer nuevas imágenes sobre la instalación del techo en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. Así va quedando la obra que es llevada por Condepor y tiene un valor mayor a los 20 millones de lempiras.

Foto: El Heraldo
2 de 10
2 de 10

El techo del Estadio Nacional Chelato Uclés tendrá 133 metros de longitud, cubrirá toda la nueva gradería de sol centro y dará mayor comodidad y experiencia a todos los aficionados.

Foto: Cortesía redes
3 de 10
3 de 10

La instalación del techo y las sillas en la nueva gradería del sector sol centro del Estadio Nacional costará alrededor de 27 millones de lempiras, confirmó la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor).

 Foto: Cortesía Motagua
4 de 10
4 de 10

De esa forma, el costo del contrato de remodelación de ese sector se elevará de 132.7 millones a aproximadamente 160 millones, indicó el jefe de la Unidad de Adquisiciones de esa dependencia, José Calderón.

 Foto: Cortesía Condepor
5 de 10
5 de 10

La cubierta consistirá en una membrana flexible anclada a soportes ubicados en la parte superior del muro perimetral, mientras que los asientos, unos 5 mil, serán de plástico y, según el diseño, tendrán una variedad de colores para formar un mosaico.

 Foto: Cortesía Condepor
6 de 10
6 de 10

El Nacional tiene en marcha varios proyectos, como la construcción de un centro comercial y la instalación de 5,600 butacas bajo un moderno techo.

Foto: Cortesía Condepor
7 de 10
7 de 10

El centro comercial será de dos niveles y contará con al menos 50 cubículos de entre 20 y 30 metros cuadrados cada uno. Dicho centro comercial bajo las graderías de sol.

Foto: Cortesía Condepor
8 de 10
8 de 10

"La inversión es de 123 millones aproximados en ambas obras, esto traerá muchos beneficios no solo a las personas que aman el fútbol, también a todos los ciudadanos porque el centro comercial estará disponible al público todos los días, la gente podrá ingresar a la pista del estadio, tomarse fotos", dijo en su momento Mario Moncada, titular de Condepor.

 Foto: Cortesía Condepor
9 de 10
9 de 10

Según detalló el comisionado Mario Moncada, a pesar de estas mejoras, el precio de las entradas no sufrirá aumentos.

 Foto: David Romero - El Heraldo
10 de 10
10 de 10

También se contempla la demolición de cinco palcos actuales para dar paso a una cafetería de primer nivel, una instalación sin precedentes en los estadios del país, según las autoridades.

 Foto: Cortesía Condepor
