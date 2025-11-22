Fue seleccionado de Honduras y campeón con Motagua, hoy se gana la vida en EE UU en construcción

Fue seleccionado de Honduras, jugó en clubes como Motagua donde salió campeón y hoy se gana la vida en construcción en Estados Unidos. Esta es la nueva vida de César Oseguera, quien fue lateral izquierdo en Liga Nacional.
Oseguera tiene ya varios años viviendo en Nueva York, Estados Unidos. Aparte de dedicarse a la construcción también juega en torneos burocráticos.
Ha ganado algunos torneos burocráticos en Estados Unidos, conocidos como la talacha en ese país y donde van futbolistas activos de Honduras.
Fue en TikTok donde ha compartido parte de su vida en el trabajo de la construcción y algunas personas lo cuestionaron al decir que no ahorró cuando fue futbolista.
Oseguera jugó en Motagua y fue campeón de Liga Nacional con Diego Vázquez como DT. Jugó en otros clubes de Liga como Platense y Real Sociedad.
Los comentarios negativos de la gente que le preguntó por qué no ahorró cuando fue futbolista, les ha restado importancia y responde a esas críticas.
En TikTok comparte parte de su jornada en el trabajo de la construcción en Nueva York, Estados Unidos. Tiene ya varios años de haberse ido junto a su familia.
Oseguera dijo que no le da pena mostrar su vida en el trabajo de la construcción y que se gana la vida sin hacerle daño a nadie.
Dijo también que el trabajo de la construcción es algo común en Estados Unidos y tampoco se debe ver de menos a las personas que laboran en este rubro.
Él fue parte del proceso eliminatorio hacia Rusia 2018 y jugó algunos amistosos como este ante la Selección de Ecuador en Ecuador.