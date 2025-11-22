  1. Inicio
Fue seleccionado de Honduras y campeón con Motagua, hoy se gana la vida en EE UU en construcción

El exjugador ha sido criticado por su trabajo, pero envió un mensaje a los detractores en redes sociales

  • 22 de noviembre de 2025 a las 17:30
1 de 10

Fue seleccionado de Honduras, jugó en clubes como Motagua donde salió campeón y hoy se gana la vida en construcción en Estados Unidos. Esta es la nueva vida de César Oseguera, quien fue lateral izquierdo en Liga Nacional.

Foto: El Heraldo
2 de 10

Oseguera tiene ya varios años viviendo en Nueva York, Estados Unidos. Aparte de dedicarse a la construcción también juega en torneos burocráticos.

Foto: Cortesía redes César Oseguera
3 de 10

Ha ganado algunos torneos burocráticos en Estados Unidos, conocidos como la talacha en ese país y donde van futbolistas activos de Honduras.

Foto: Cortesía redes César Oseguera
4 de 10

Fue en TikTok donde ha compartido parte de su vida en el trabajo de la construcción y algunas personas lo cuestionaron al decir que no ahorró cuando fue futbolista.

Foto: Cortesía redes César Oseguera
5 de 10

Oseguera jugó en Motagua y fue campeón de Liga Nacional con Diego Vázquez como DT. Jugó en otros clubes de Liga como Platense y Real Sociedad.

Foto: Cortesía redes César Oseguera
6 de 10

Los comentarios negativos de la gente que le preguntó por qué no ahorró cuando fue futbolista, les ha restado importancia y responde a esas críticas.

Foto: Cortesía redes César Oseguera
7 de 10

En TikTok comparte parte de su jornada en el trabajo de la construcción en Nueva York, Estados Unidos. Tiene ya varios años de haberse ido junto a su familia.

Foto: Cortesía redes César Oseguera
8 de 10

Oseguera dijo que no le da pena mostrar su vida en el trabajo de la construcción y que se gana la vida sin hacerle daño a nadie.

Foto: Cortesía redes César Oseguera
9 de 10

Dijo también que el trabajo de la construcción es algo común en Estados Unidos y tampoco se debe ver de menos a las personas que laboran en este rubro.

Foto: Cortesía redes César Oseguera
10 de 10

Él fue parte del proceso eliminatorio hacia Rusia 2018 y jugó algunos amistosos como este ante la Selección de Ecuador en Ecuador.

Foto: Cortesía redes César Oseguera
