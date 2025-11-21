Mundial 2026: Trump da duro revés a aficionados al prohibirles la entrada a Estados Unidos

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, sorprende y le da duro revés a dos selecciones que clasificaron al Mundial 2026 al negarles la entrada al país norteamericano.
Haití e Irán aparecen entre las 42 selecciones que ya lograron clasificarse para el Mundial de Estados Unidos 2026, un logro deportivo que contrasta con las dificultades migratorias que enfrentan sus ciudadanos.
Aunque ambas delegaciones podrán ingresar al territorio estadounidense por su condición de equipos participantes, sus países continúan figurando en la lista de naciones sujetas a veto migratorio.
Debido a esta restricción, una gran cantidad de aficionados de Haití e Irán tendrán complicaciones serias para acompañar a sus selecciones desde las gradas durante la Copa del Mundo.
En la proclamación oficial firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se detalla que el veto migratorio excluye a deportistas y miembros directos de equipos profesionales que viajen para competir.
El documento también especifica que entrenadores, personal de apoyo esencial y familiares inmediatos pueden ingresar al país bajo la categoría de participación en eventos deportivos.
Esta excepción incluye grandes competencias internacionales como el Mundial, los Juegos Olímpicos y cualquier otro evento deportivo de relevancia global.
A pesar de estas salvedades, el decreto vigente deja fuera a los aficionados comunes provenientes de Haití e Irán, quienes enfrentarán grandes obstáculos para obtener permiso de entrada.
Por esa razón, muchos seguidores no podrán viajar a Estados Unidos para vivir de cerca la actuación de sus selecciones nacionales.
El Mundial de 2026 se disputará en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio, en una edición inédita con 48 países clasificados.
Este formato ampliado promete un torneo más largo y con mayor diversidad de selecciones, convirtiéndose en un hito para la FIFA.
El sorteo oficial de la fase de grupos está programado para llevarse a cabo el próximo 5 de diciembre en la ciudad de Washington DC.