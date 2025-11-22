Real Sociedad vs Estrella Roja EN VIVO: Canal dónde ver final de Liga de Ascenso

Los Aceiteros quieren dar el primer gran paso para retornar a Primera, sin embargo, vienen de atrás luego de caer en la ida ante el modesto equipo. La ventaja es mínima, pero no tendrá una tarea sencilla, ante un club que quiere dar el batacazo por el título.

Tocoa, Honduras .- La Liga de Ascenso de Honduras está en su etapa final y este sábado 22 de noviembre se definirá al campeón del Torneo Apertura 2025. Real Sociedad de Tocoa recibe al Estrella Roja de Danlí en la gran final de vuelta de la Segunda División.

Y es que, Estrella Roja pegó primero en la final luego de su 1-0 en el Estadio Marcelo Tinoco. Los de Danlí lo ganaron con un tanto de penal tras una mano dentro del área y Aaron Barrios, exdelantero del Motagua, terminó convirtiendo y dándole el triunfo a su equipo.

Un ajustado resultado, que deja abierta las posibilidades para definir al campeón del Torneo Apertura 2025 de la Liga de Ascenso de Honduras. Ahora, la vuelta se jugará este sábado 22 de noviembre en el Estadio Franciso Martínez de Tocoa; cabe resaltar que el vencedor dará un gran paso para estar en Primera.

Real Sociedad busca su pronto retorno a la Liga Nacional luego de su descenso en el pasado torneo tras caer ante el Juticalpa FC. Los Aceiteros llegaron en su primera prueba hasta la final, eslabón que intentan superar esta noche, en donde Estrella Roja quiere quedarse con el palmarés.

Si hay empate en el marcador global, la gran final de vuelta tendrá 30 minutos extras. No obstante, en caso de no haber un ganador en los tiempos extras, el campeón se conocerá a través de los penales.