  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Estadio Ceibeño: Hacen grave denuncia sobre el estado actual del recién remodelado recinto

Cabe recordar, que el Estadio Municipal Ceibeño tiene alrededor de cuatro meses con actividad y fue uno de los más esperados tras su remodelación

  • 23 de noviembre de 2025 a las 13:45
Estadio Ceibeño: Hacen grave denuncia sobre el estado actual del recién remodelado recinto
1 de 16

Revuelo en las últimas horas por denuncia de Mario Moncada sobre el estado actual del engramillado del recién remodelado estadio Ceibeño.

Fotos: Cortesía.
Estadio Ceibeño: Hacen grave denuncia sobre el estado actual del recién remodelado recinto
2 de 16

Fue el pasado julio del 2025 cuando el estadio volvió a tener actividad con el duelo entre el Victoria vs Herediano.
Estadio Ceibeño: Hacen grave denuncia sobre el estado actual del recién remodelado recinto
3 de 16

Desde entonces, el Estadio Ceibeño ha tenido actividad con varios duelos de Liga Nacional, segunda e incluso un partido de Tiktokers y su cancha no ha decepcionado.
Estadio Ceibeño: Hacen grave denuncia sobre el estado actual del recién remodelado recinto
4 de 16

Sin embargo, este sábado se disputó el partido entre el Victoria vs el Génesis PN en La Ceiba y los detalles de la cancha fueron vistos por Mario Moncada.
Estadio Ceibeño: Hacen grave denuncia sobre el estado actual del recién remodelado recinto
5 de 16

El comisionado de Condepor no se contuvo e hizo la denuncia a través de sus redes sociales en las que señala las condiciones del terreno de juego.
Estadio Ceibeño: Hacen grave denuncia sobre el estado actual del recién remodelado recinto
6 de 16

"Como Comisionado Nacional del Deporte denunció públicamente el estado lamentable en el que hoy se encuentra el estadio municipal ceibeño", comenzaba en su comunicado.
Estadio Ceibeño: Hacen grave denuncia sobre el estado actual del recién remodelado recinto
7 de 16

"Una infraestructura que con tanto esfuerzo, e inversión entregamos para orgullo de todo el pueblo".
Estadio Ceibeño: Hacen grave denuncia sobre el estado actual del recién remodelado recinto
8 de 16

Asimismo, lo tildó de "negligencia" e "incapaces de valorar ni preservar obras que dignifican a la gente", expresaba.
Estadio Ceibeño: Hacen grave denuncia sobre el estado actual del recién remodelado recinto
9 de 16

Asimismo, lo tildó de "negligencia" e "incapaces de valorar ni preservar obras que dignifican a la gente", expresaba.
Estadio Ceibeño: Hacen grave denuncia sobre el estado actual del recién remodelado recinto
10 de 16

Moncada hizo un llamado de atención a las autoridades correspondientes para revisar el trabajo que se está realizando en el recinto.
Estadio Ceibeño: Hacen grave denuncia sobre el estado actual del recién remodelado recinto
11 de 16

"Hago un llamado firme y respetuoso a las autoridades locales: rectifiquen de inmediato. El pueblo ceibeño merece instalaciones deportivas cuidadas, funcionales y a la altura de su historia futbolística", sentenció.
Estadio Ceibeño: Hacen grave denuncia sobre el estado actual del recién remodelado recinto
12 de 16

En la misma publicación, Moncada compartió varias postales mostrando las condiciones del terreno de juego en La Ceiba, alegando el deterioro de la misma.
Estadio Ceibeño: Hacen grave denuncia sobre el estado actual del recién remodelado recinto
13 de 16

Cabe recordar, que el Estadio Municipal Ceibeño tiene alrededor de cuatro meses con actividad y fue uno de los más esperados tras su remodelación.
Estadio Ceibeño: Hacen grave denuncia sobre el estado actual del recién remodelado recinto
14 de 16

Incluso en el partido entre Victoria vs Herediano, el cual marcó el regreso del recinto, cayó un aguacero y la cancha resistió de la mejor manera.
Estadio Ceibeño: Hacen grave denuncia sobre el estado actual del recién remodelado recinto
15 de 16

Estas son algunas de las imágenes que compartió Moncada en sus redes sociales tras hacer la denuncia.
Estadio Ceibeño: Hacen grave denuncia sobre el estado actual del recién remodelado recinto
16 de 16

Así lucía el estadio Ceibeño cuando fue entregado por Condepor.

Cargar más fotos