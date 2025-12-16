  1. Inicio
Tragedia en Intibucá: bus con pasajeros cae a hondonada y deja víctimas fatales

Un bus de la ruta La Esperanza-San Pedro Sula cayó a una hondonada en Intibucá, de manera preliminar se maneja que resultaron dos muertos y varios heridos

Trágico accidente deja al menos dos personas muertas y alrededor de 20 heridos en Intibucá.

 Foto: redes sociales

Intibucá, Honduras.- Un autobús de la ruta La Esperanza-San Pedro Sula, cayó en una hondonada a la altura de la comunidad de San José, en Intibucá, dejando como saldo preliminar dos personas muertas y varios heridos.

Uno de los pasajeros ilesos, relató lo ocurrido: "Es perro... se fue la dirección del bus", detalló Francisco Antonio, señalando que dos personas, entre ellas una niña, fallecieron durante el trágico accidente.

Motociclistas que murieron en la CA-5 acostumbraban a realizar recorridos grupales por la zona

Cuerpos de socorro llegaron hasta el lugar para socorrer a los heridos. De momento, se maneja que hay alrededor de 20 personas con lesiones.

Personas que transitaban por la zona se sumaron a las autoridades para ayudar, ya que todavía sigue la operación de rescate para sacar a las víctimas fatales que siguen atrapadas entre los amasijos de hierro de la unidad de transporte.

Aunque inicialmente se mencionó que el accidente fue por un despiste, se espera el reporte oficial de las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

