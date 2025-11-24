Eduardo Espinel reacciona a reclamos: "La cultura de Honduras ve todo lo malo"

Tegucigalpa, Honduras.- Eduardo Espinel, director técnico del Olimpia, ofreció un análisis reflexivo tras el triunfo 3-2 sobre Marathón, una victoria significativa que posiciona a su equipo con cuatro puntos de diferencia en el liderato del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. Espinel destacó la complejidad del partido, marcado no solo por la rivalidad entre los dos equipos mejor posicionados del semestre, sino también por un contexto emocional cargado debido a los recientes sucesos dentro del club y el retorno de jugadores de la selección nacional tras quedar eliminados en el camino al Mundial.

Además, el estratega sudamericano abordó una de las situaciones más críticas que enfrentó este año: su renuncia temporal tras una derrota reciente y un momento emocionalmente difícil. Reconoció que fue un acto impulsivo generado por frustraciones acumuladas y problemas internos relacionados a varios temas. Sin embargo, explicó que, tras dialogar con la directiva, decidió continuar liderando al equipo. De igual reflexionó sobre el desafío de motivar a la afición para que regrese a los estadios después de un año difícil para el fútbol hondureño. Manifestó que la clave para recuperar la confianza y el entusiasmo está en la implementación de cambios estructurales, proyectos frescos y la contratación de personas que generen ilusión en los seguidores.

Conferencia de prensa

¿Qué tanta tranquilidad les da el ponerse a cuatro puntos en el liderato de la tabla y qué tanto le gustó su equipo? Era un partido complicado por muchas razones, no solo porque era un Clásico entre los dos mejores equipos del semestre, sino también por el contexto emocional tras lo ocurrido en el último partido local y la vuelta de los jugadores de la Selección. Fue un partido difícil tanto futbolística como emocionalmente. Implementamos una estrategia de no correr muchos riesgos, buscando aprovechar las oportunidades para hacer daño al rival, y por momentos lo hicimos bien. Manejamos el partido con control, aunque no con mucha comodidad, sabiendo que enfrente teníamos a un equipo fuerte que hace un buen campeonato, tal como esperábamos.