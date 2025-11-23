Olimpia vuelve al triunfo, corta racha de Marathón y se aleja con el liderato

Tegucigalpa, Honduras.- Bajo un insaciable aguacero que cayó durante todo el partido sobre el estadio Nacional Chelato Uclés, Olimpia aprovechó el parón de la fecha FIFA para trabajar y corregir los errores que los hicieron recibir una goleada histórica ante el Génesis PN la jornada anterior.

El León exponía su liderato ante el Marathón, uno de los equipos con mejor rendimiento en el torneo Apertura 2025, pero llenos de revancha y con sangre en el ojo, los locales se impusieron 3-2 ante los verdolagas.

Los de Eduardo Espinel se mostraron mucho más agresivos desde el pitazo inicial, con disparos potentes de Jorge Benguché y Yustín Arboleda; el meta panameño César Samudio ya era figura en el encuentro. Ante tanta insistencia de los blancos, el premio llegó. Henry Figueroa, en su intención de sacar una pelota de su área, le dio un manotazo al argentino Agustín Mulet, y Jefferson Escobar, sin titubear, marcó penal, el cual al minuto 13 fue convertido en gol por la torre hondurocolombiana.

El trámite del primer tiempo no cambió: fue Olimpia el que seguía buscando aumentar el marcador a su favor, pero Marathón no quería ceder y le ponía las cosas un poco complicadas al conjunto de Eduardo Espinel. Para la segunda mitad se vino un festival de goles. La charla técnica del asistente Matías Cammareri, quien fungió como entrenador por la suspensión de Pablo Lavallén, caló sobre el espíritu de los suyos, porque apenas al 54' consiguieron un penal, ejecutado con mucha solvencia por Nícolas Messiniti, quien engañó a Édrick Menjívar y se tiró al lado contrario del remate.

Lástima para ellos que fue una alegría fugaz, porque dos minutos más tarde, gracias a una destreza de Jorge Benguché acompañada de la displicencia defensiva de la visita, llegó el 2-1 a favor del conjunto local en la capital.

El tercer gol merengue estaba en el banquillo. El isleño Clinton Bennett se estrenó como goleador en Liga Nacional al minuto 80, luego de zambullirse y cazar un centro de José Mario Pinto que cayó desde el costado izquierdo, dándole tranquilidad a los melenudos.

Sin embargo, en el cierre del partido, Nicolás Messiniti volvió a poner incómodo a los Leones. Alexy Vega fue derribado dentro del área melenuda y nuevamente el goleador argentino engañó a Édrick Menjívar para clavar el 3-2 en el marcador. Al pitazo final, Olimpia se quedó con la victoria ante el Monstruo Verde en el Clásico Nacional y, no solo eso, se mantuvo en el liderato del Apertura 2025 con 40 puntos, mientras que Marathón quedó con 36.

Alineaciones