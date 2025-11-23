Agustín Auzmendi saldría del Godoy Cruz y pasaría a equipo de la Liga MX

Tegucigalpa, Honduras.- Atlético de San Luis sería el equipo que esté mostrando interés en el delantero argentino Agustín Auzmendi, según informó el periodista Germán García Grova de TyC Sports.

El atacante de 28 años fue parte de la ofensiva goleadora del Godoy Cruz en el torneo Clausura y actualmente tiene contrato vigente con este club hasta diciembre de 2027.

El valor de la carta de Agustín Auzmendi está tasado aproximadamente en 1.4 millones de dólares, según el sitio especializado Transfermarkt, lo cual podría ser un punto clave en las negociaciones entre Atlético de San Luis y Godoy Cruz.

Además, el exjugador del Motagua tuvo un buen paso reciente en el Tomba donde disputó 31 partidos e hizo ocho goles en Liga Argentina y Copa Sudamericana, siendo importante para el equipo a pesar de la complicada temporada que culminó con el descenso del conjunto.

Cabe destacar que Atlético de San Luis sería el único equipo, hasta ahora, que ha preguntado formalmente por las condiciones del atacante, lo que les otorga cierta ventaja sobre otros interesados. En el pasado, Auzmendi fue parte del Motagua y Olancho FC de Honduras, equipos donde se destacó antes de llegar a Godoy Cruz. Esto amplia el panorama internacional del jugador y muestra su experiencia en distintos mercados.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El desafío para los rojinegros será negociar el traspaso dado que el contrato del jugador con Godoy Cruz se extiende hasta 2027, lo que hace que el club argentino tenga control sobre su futuro inmediato. Sin embargo, la posibilidad de que Auzmendi acepte la propuesta mexicana es alta, considerando el interés genuino expresado y la oportunidad que representaría para su carrera.

Este movimiento podría reflejar una estrategia del Atlético de San Luis para fortalecer su plantilla con jugadores probados, que puedan dar un salto de calidad y experiencia, especialmente en la ofensiva tras la temporada pasada. La posible llegada de Agustín Auzmendi sería bien recibida tanto por la afición como por el cuerpo técnico, que busca opciones contundentes para la próxima campaña.