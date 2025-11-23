  1. Inicio
  2. · Deportes

Tabla de posiciones Liga de España: Real Madrid tropieza y Barcelona sonríe por la cima

Los Merengues tuvieron una visita complicada ante Elche de la cual apenas lograron sacar un empate 2-2 luego de ir perdiendo durante gran parte del compromiso

  • 23 de noviembre de 2025 a las 15:55
Tabla de posiciones Liga de España: Real Madrid tropieza y Barcelona sonríe por la cima

Real

Foto: EL HERALDO.

Madrid, España.- ¡Sonríe el Barcelona! El Real Madrid pasó apuros ante el Elche y logró rescatar un dramático empate 2-2 en la jornada 13 de la Liga Española. El conjunto de Xabi Alonso recuperó la cima, pero cedió terreno.

Con goles de Huijsen y Jude Bellingham, el equipo blanco se repuso y rescató un valioso empate para mantenerse como líder del torneo local con 32 unidades.

Real Madrid no pudo de visita y terminó sacando agónico empate ante Elche por LaLiga

Con este resultado, el Real Madrid regresó al primer lugar y mandó al Barcelona al segundo puesto con 31 puntos. Los azulgranas festejan el empate, ya que acortan su distancia de su acérrimo rival a solo una unidad.

El Villarreal sorprende en la tercera plaza con 29 unidades luego de su triunfo vs Mallorca (2-1). Le sigue el Atlético de Madrid, que con un ajustado triunfo (1-0) se ubica en la cuarta posición con 28 puntos, uno por debajo de los submarinos.

Cristiano Ronaldo se luce con espectacular gol de chilena que le da la vuelta al mundo

Ya en el quinto lugar se posiciona el Real Betis con 21 y Espanyol cierra en los puestos europeos con 18. Getafe es séptimo con 17 y le iguala en puntos el Athletic en el octavo lugar.

Sevilla se mantiene en el top 10 con 16 unidades y con la misma cantidad continúan Real Sociedad, Elche, Celta de Vigo y Rayo Vallecano.

Tabla de posiciones Liga de España

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias