Tabla de posiciones Liga de España: Real Madrid tropieza y Barcelona sonríe por la cima

Madrid, España.- ¡Sonríe el Barcelona! El Real Madrid pasó apuros ante el Elche y logró rescatar un dramático empate 2-2 en la jornada 13 de la Liga Española. El conjunto de Xabi Alonso recuperó la cima, pero cedió terreno. Con goles de Huijsen y Jude Bellingham, el equipo blanco se repuso y rescató un valioso empate para mantenerse como líder del torneo local con 32 unidades.

Con este resultado, el Real Madrid regresó al primer lugar y mandó al Barcelona al segundo puesto con 31 puntos. Los azulgranas festejan el empate, ya que acortan su distancia de su acérrimo rival a solo una unidad. El Villarreal sorprende en la tercera plaza con 29 unidades luego de su triunfo vs Mallorca (2-1). Le sigue el Atlético de Madrid, que con un ajustado triunfo (1-0) se ubica en la cuarta posición con 28 puntos, uno por debajo de los submarinos.

Ya en el quinto lugar se posiciona el Real Betis con 21 y Espanyol cierra en los puestos europeos con 18. Getafe es séptimo con 17 y le iguala en puntos el Athletic en el octavo lugar. Sevilla se mantiene en el top 10 con 16 unidades y con la misma cantidad continúan Real Sociedad, Elche, Celta de Vigo y Rayo Vallecano.