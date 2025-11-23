Real Madrid no pudo de visita y terminó sacando agónico empate ante Elche por LaLiga

Elche, España.- El Elche, que mantiene su condición de invicto como local, logró arrancar un empate ante el Real Madrid (2-2) en un encuentro en el que el líder de la competición siempre fue a remolque y nunca se sintió cómodo.

El conjunto ilicitano, tras una primera parte equilibrada, se adelantó por dos veces en el marcador tras el descanso, pero el equipo de Xabi Alonso, sin un juego brillante, tuvo capacidad de reacción para rescatar al menos un punto en los últimos minutos.

El Elche cumplió con la promesa realizada por su entrenador y planteó el partido de forma valiente, con una defensa de tres centrales, Héctor Fort y Germán Valera como carrileros, y discutiendo la posesión del balón a su rival.

El Real Madrid, incómodo sin el balón, apenas pudo disponer de espacios para explotar la velocidad de sus delanteros, ya que el conjunto ilicitano supo limitar los riesgos y las pérdidas en zonas de peligro.

A pesar de la buena posesión local, Rodrygo y Mbappé fueron los primeros en buscar el gol con disparos lejanos que salieron desviados.

El Elche, con un fútbol mucho más elaborado, dispuso de su primera ocasión tras un robo de Fort a Carreras que Rafa Mir, solo ante Courtois, estrelló en el cuerpo del portero belga. Güller, el jugador más activo del medio campo madridista, respondió con un lanzamiento lejano que salió rozando el ángulo.

El Madrid, incómodo en defensa ante la amenaza permanente local, estuvo a punto de regalar el gol al Elche, pero André da Silva y Mir no supieron aprovechar un dos contra uno ante Courtois.

El conjunto de Xabi Alonso se repuso del susto con paciencia y contundencia, ya que poco después Mbappé, en una de las pocas ocasiones en las que pudo correr, se plantó ante Iñaki Peña, pero el portero alicantino salvó con su cuerpo el remate del atacante.

El francés insistió de nuevo, minutos después, con una volea a bocajarro, que el guardameta del Elche salvó con un espectacular despeje.

En pleno intercambio de golpes, el Elche dispuso de la última opción para marcar del primer acto, pero de nuevo el portero belga del Madrid salvó con el pie el remate cruzado de André Silva.

El Madrid encaró la segunda parte con una marcha más y nada más reanudarse el juego Rodrygo, tras una gran acción individual de Mbappé, volvió a poner a prueba los reflejos de Iñaki Peña.

El Elche respondió al arrebato del Madrid de la mejor forma que sabe. Comenzó a tocar el balón con velocidad y precisión hasta tejer una jugada de fantasía que culminó Febas, tras pase de espuela de Valera, para batir con un toque sutil a Courtois.

Alonso reaccionó de forma inmediata y dio entrada en el partido a Vinicius, Valverde, Camavinga y Gonzalo. El Madrid aumentó su poder de intimidación, pero el Elche no se acomplejó y siguió amenazando los espacios.

El Madrid se volcó en busca del empate acumulando jugadores en zona de remate, aunque sin claridad de ideas, aunque estuvo cerca del empate tras un pase de Trent que Affengruber, en su intento por despejar, estrelló en el larguero.

Acto seguido, Huijsen lograba empatar tras rematar a la red un rechace de la defensa ilicitana tras un saque de esquina.

El Elche siguió fiel a su idea y no se atrincheró para proteger el punto. El equipo ilicitano, refrescado con los cambios de Sarabia, aprovechó el desorden táctico del Madrid para lanzarse a por el partido.

Álvaro Rodríguez, exjugador del Madrid, volvió a poner en ventaja tras una gran acción personal que culminó con un disparo ajustado al palo.

El Elche apenas pudo saborear la ventaja, ya que inmediatamente después, y tras una jugada confusa y polémica, Bellingham empujó a la red un pase de Gonzalo para establecer un nuevo empate.

El gol revitalizó al Madrid, que buscó con ahínco la remontada y estuvo a punto de alcanzarla tras una asistencia de Vinicius que no llegó a cazar Gonzalo a un metro de la raya de gol.