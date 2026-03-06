  1. Inicio
Israel dice que sus aviones han atacado el búnker subterráneo de Jameneí en Teherán

El Ejército israelí detalló que la operación se llevó a cabo con 50 aviones de combate de la fuerza áerea en "el corazón de Teherán", en el búnker militar de Ali Jamaneí

  06 de marzo de 2026
Israel dice que sus aviones han atacado el búnker subterráneo de Jameneí en Teherán

El Ejército israelí también detalla que la operación la llevaron a cabo 50 aviones de combate de la fuerza área guiados por "inteligencia precisa" para atacar el búnker de Jameneí en la capital iraní.

 Foto: Agencia EFE

Tel Aviv, Israel.- El Ejército israelí dijo este viernes que sus fuerzas aéreas bombardearon "en el corazón de Teherán" el búnker militar subterráneo del exlíder del régimen iraní Ali Jameneí.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) desmantelaron el búnker militar subterráneo de Alí Jameneí, ubicado bajo el complejo de la cúpula del régimen terrorista iraní", recoge un comunicado castrense.

El Ejército israelí también detalla que la operación la llevaron a cabo 50 aviones de combate de la fuerza área guiados por "inteligencia precisa" para atacar el búnker de Jameneí en la capital iraní.

Israel ha registrado al menos 13 impactos de misiles desde que empezó la guerra

"El búnker militar subterráneo, ubicado bajo el complejo de la cúpula del régimen en el centro de Teherán, estaba destinado a ser utilizado por el líder supremo del régimen iraní como centro de mando seguro de emergencia", agrega.

Israel mató a Jameneí durante los bombardeos que lanzó sobre Irán el sábado, 28 de febrero, junto a Estados Unidos, dando inicio a una guerra que se ha extendido por la región y que va camino de cumplir una semana.

