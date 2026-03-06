Israel dice que sus aviones han atacado el búnker subterráneo de Jameneí en Teherán

Tel Aviv, Israel.- El Ejército israelí dijo este viernes que sus fuerzas aéreas bombardearon "en el corazón de Teherán" el búnker militar subterráneo del exlíder del régimen iraní Ali Jameneí.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) desmantelaron el búnker militar subterráneo de Alí Jameneí, ubicado bajo el complejo de la cúpula del régimen terrorista iraní", recoge un comunicado castrense.

El Ejército israelí también detalla que la operación la llevaron a cabo 50 aviones de combate de la fuerza área guiados por "inteligencia precisa" para atacar el búnker de Jameneí en la capital iraní.