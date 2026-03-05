Por no poder financiar su defensa, esposa de Maduro pide desestimar su caso en EEUU

Nueva York, Estados Unidos.- Cilia Flores, la esposa del presidente venezolano depuesto, Nicolás Maduro, se sumó a la solicitud del líder chavista para que se desestime el caso en su contra en Estados Unidos al no disponer, como él, de una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para financiar su defensa. El abogado de Flores, Mark Donnelly, solicitó al tribunal de Nueva York que desestime su imputación y que reciba "cualquier medida" que se le otorgue a Maduro, argumentando que el Gobierno de EE.UU. "interfiere" con su derecho constitucional a una defensa justa al "impedir" que Caracas financie su labor, según una moción.

El abogado de Maduro, Barry Pollack, dijo el 26 de febrero que la OFAC le concedió una licencia el 9 de enero para que pudiera cobrar sus honorarios del Gobierno de Venezuela, ya que ambos están sujetos a sanciones de EE.UU., pero unas horas después la agencia enmendó esa autorización de manera que bloqueaba la transacción. El defensor de Flores indicó que su bufete también recibió una licencia el 9 de enero, pero no fue hasta el 28 de febrero, dos días después de la denuncia de Maduro, cuando la OFAC modificó la autorización. Durante ese tiempo, especifica, la firma había "recibido rembolsos del Gobierno de Venezuela por honorarios y gastos". "Al producirse (la modificación) inmediatamente después de la moción del Sr. Maduro, sin que hayan cambiado otras circunstancias factuales, es difícil concluir que esta acción haya sido tomada por ninguna otra razón que una represalia", opina Donnelly en el escrito al juez Alvin Hellerstein, y fechado el 3 de marzo. La moción de la defensa de Flores tiene la misma estructura que la de Maduro e incluye una declaración jurada de esta, en la que afirmó que no puede costear su propia defensa, y la de un abogado del Gobierno venezolano, Henry Rodríguez Facchinetti, que expresa el derecho y la disposición a financiar su defensa.