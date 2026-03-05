Venezuela firma acuerdo con la petrolera Shell durante visita de secretario de EE UU

Caracas, Venezuela.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó este jueves acuerdos con la británica Shell en materia de petróleo y gas durante un encuentro al que asistió el secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum. "Nos complace mucho llegar a estos acuerdos con Shell en materia de gas y de petróleo. Estamos dando ya vida y ejecución a la nueva ley de hidrocarburos con nuevos modelos de negocio", indicó Rodríguez en declaraciones transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). A su lado, Burgum resaltó el "fantástico" trabajo que, a su juicio, ha hecho Rodríguez en estos primeros meses al mando de Venezuela, luego de que Estados Unidos capturara al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, la diputada Cilia Flores, el pasado 3 de enero en Caracas.

"Esta asociación entre Venezuela y Estados Unidos es un base para la paz y estabilidad de nuestro mundo", afirmó el secretario de Interior de Estados Unidos. Rodríguez y Burgum estuvieron acompañados de sus delegaciones, según imágenes de VTV. Asistió la encargada de Negocios estadounidense, Laura Dogu, y el representante diplomático de Venezuela ante el país norteamericano, el excanciller Félix Plasencia, quien se venía desempeñando como embajador en Reino Unido. El viceministro venezolano para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, y el presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), Héctor Obregón, también participaron en el encuentro. El secretario de Interior de EE.UU. llegó el miércoles a Caracas para una visita de dos días acompañado de representantes de la Casa Blanca y de unas dos docenas de empresas estadounidenses del sector minero.