  1. Inicio
  2. · Mundo

Trump anuncia que Estados Unidos gobernará Venezuela hasta que haya una transición

Donald Trump aseguró que Estados Unidos será quien gobernará Venezuela mientras se realice una transición “apropiada”, ya que no quieren que alguien malo entre al poder

  • Actualizado: 03 de enero de 2026 a las 11:04
Trump anuncia que Estados Unidos gobernará Venezuela hasta que haya una transición

Donald Trump aseguró que "Estados Unidos está preparado para escalar la operación, en caso de ser necesario".

Foto: Agencia EFE

Palm Beach, Estados Unidos.- El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este sábado, tras la captura de Nicolás Maduro, que Estados Unidos gobernará Venezuela hasta que haya una transición "segura" y "apropiada".

Trump sostuvo que la medida busca evitar que nuevos actores tomen el control del país y reproduzcan la situación política que, a su criterio, ha afectado a Venezuela durante décadas.

“Nosotros vamos a gobernar ese país hasta que podamos tener una transición segura y legal, no queremos que alguien más entre y que tengamos la misma situación, entonces vamos a administrar ese país hasta que haya una transición segura y legal”, informó.

Videos: así fueron las explosiones en Venezuela atribuidas a EE UU

El exmandatario aseguró que la decisión responde a la necesidad de preservar la estabilidad y permitir el retorno de venezolanos que residen en Estados Unidos. “Queremos paz, libertad y justicia para el gran pueblo venezolano”, afirmó.

Además, reiteró que Estados Unidos está preparado para escalar la operación, en caso de ser necesario: "Estamos preparados para una segunda ola si es que necesitamos hacerlo”, sostuvo.

El gobierno estadounidense capturó a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante la madrugada de este sábado 3 de enero, tras ejecutar una operación que incluyó misiles y explosiones.

Sale a la luz la primera imagen de Nicolás Maduro tras su captura

Durante una larga conferencia de prensa en la que dio detalles de la captura y valoraciones sobre Maduro, Trump también se refirió a la industria petrolera venezolana, la cual calificó como “un desastre” y en la que aseguró también tendrán cierta intervención.

“Las compañías petroleras de Estados Unidos van a entrar y van a gastar millones de dólares para arreglar la infraestructura que está destrozada y empezar a generar dinero para el país", adelantó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Nayely Santos
Nayely Santos
Periodista

Amante de la redacción sobre temas sociales. Siempre busca la calidad, transparencia y dedicación en su trabajo. Es licenciada en Periodismo por Ceutec.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias