Trump anuncia que Estados Unidos gobernará Venezuela hasta que haya una transición

Palm Beach, Estados Unidos.- El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este sábado, tras la captura de Nicolás Maduro, que Estados Unidos gobernará Venezuela hasta que haya una transición "segura" y "apropiada".

Trump sostuvo que la medida busca evitar que nuevos actores tomen el control del país y reproduzcan la situación política que, a su criterio, ha afectado a Venezuela durante décadas.

“Nosotros vamos a gobernar ese país hasta que podamos tener una transición segura y legal, no queremos que alguien más entre y que tengamos la misma situación, entonces vamos a administrar ese país hasta que haya una transición segura y legal”, informó.