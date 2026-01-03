Videos: así fueron las explosiones en Venezuela atribuidas a EE UU

Caracas, Venezuela.- En horas de la madrugada de este sábado -3 de enero- se ha reportado una serie de detonaciones y explosiones en Caracas, Venezuela, en medio de un clima tenso entre el régimen de Nicolas Maduro y el gobierno estadounidense encabezado por Donald Trump. Ciudadanos del pais sudamericano compartieron fotografías e imágenes de las explosiones, las cuales han sido ejecutadas en la base militar Fuerte Tiuna, la base aérea La Carlota, el Cuartel de la Montaña, La Guaira, entre otras más alrededor de la capital.

El gobierno venezolano responsabilizó directamente a Estados Unidos. "La República Bolivariana de Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos en las localidades civiles y militares de la ciudad de Caracas, capital de la República, y los estados Miranda, Aragua y La Guaira", señaló en un comunicado. Asimismo, indicó que la agresión tiene por objetivo apoderarse de recursos naturales como el petróleo y minerales "intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la nación". De igual forma, escrito dio a conocer que Maduro "ha dispuesto todos los planes de defensa nacional para ser implementados en el momento y circunstancias adecuadas. También, este firmó un decreto de conmoción exterior en toda la nación.

Ataques ordenados por Trump