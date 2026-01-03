Gustavo Petro denuncia bombardeo en Caracas y pide reunión inmediata de la OEA y ONU

"En este momento bombardean Caracas. Alerta a todo el mundo han atacado a Venezuela. Bombardean con misiles", manifestó Petro en su cuenta de X en la que pidió reuniones de urgencia de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la ONU.

Bogotá, Colombia.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este sábado que Caracas está siendo bombardeada, luego de que se escucharan de madrugada detonaciones y explosiones en varios puntos de la capital venezolana en medio de las tensiones con Estados Unidos.

En redes sociales circulan imágenes de explosiones en varios puntos de la capital venezolana, mientras usuarios reportaron detonaciones en el principal fuerte militar del país, Fuerte Tiuna, al oeste de la ciudad y en la base militar de La Carlota.

"Fuerte Tiuna -principal complejo militar del país- está explotando", se escucha decir a la gente que graba vídeos desde sus ventanas.

Además, de acuerdo a vecinos de la zona hubo una explosión en una montaña ubicada al frente del complejo militar, se fue "inmediatamente" la luz y luego se escucharon helicópteros y "ráfagas de tiros".

"Una gran parte de los civiles habitantes de residencias dentro del Fuerte Tiuna empezaron a salir del complejo militar", señaló un residente de la zona, que prefirió no identificarse.

Varios aviones sobrevuelan la ciudad.