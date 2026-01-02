Maduro celebra la "unión perfecta, a toda prueba" de Venezuela y China

Caracas, Venezuela.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró este viernes la unión "a toda prueba" entre su país y su aliada China, a propósito de la visita de Qiu Xiaqi, enviado especial del mandatario Xi Jinping a Caracas, en momentos en que la nación caribeña enfrenta tensiones con EE.UU. por el despliegue militar de Washington en el mar Caribe.

"La unión perfecta, a toda prueba y a todo momento. Siempre victoriosos", se le escucha decir a Maduro al estrechar la mano de Xiaqi al final de la reunión que sostuvieron por más de tres horas en el palacio presidencial de Miraflores.

En las imágenes transmitidas por el canal estatal VTV se observa al enviado especial chino entregarle una cerámica a Maduro, que en cambio le entregó un cuadro.

En la reunión participó la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez; el canciller venezolano, Yván Gil; el embajador del gigante asiático en Venezuela, Lan Hu, y otros miembros de la delegación china.

Según VTV, en el encuentro se revisaron los "más de 600 acuerdos" que mantienen ambas naciones.

El Gobierno de China ha expresado en diversas ocasiones su rechazo al despliegue aeronaval que mantiene Estados Unidos desde agosto en el Caribe, cerca de las aguas venezolanas, y lo ha acusado de "violar el derecho internacional" por la incautación de dos petroleros que transportaban crudo del país suramericano.

El pasado 22 de diciembre, el portavoz de la Cancillería china Lin Jian declaró en una rueda de prensa que su país "se opone sistemáticamente a las sanciones unilaterales ilegales que -aseguró- carecen de fundamento en el derecho internacional y no cuentan con la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas".

"Venezuela tiene derecho a desarrollar de forma independiente una cooperación mutuamente beneficiosa con otros países", agregó el portavoz, al tiempo que señaló que la "comunidad internacional comprende y apoya la posición de Venezuela en la salvaguardia de sus derechos e intereses legítimos".

El pasado viernes, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un ataque contra una "gran instalación" dentro de su campaña contra una red de narcotráfico liderada, según Washington, por Venezuela, aunque no especificó si el ataque se produjo dentro del territorio venezolano.

El lunes, Trump indicó que el ataque fue en un muelle, pero tampoco precisó la zona geográfica del bombardeo.

Según informó The New York Times el lunes, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos llevó a cabo la semana pasada un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela.

El jueves, Maduro dijo, en una entrevista, que el sistema defensivo de su país "ha garantizado y garantizará la integridad territorial" venezolana, al ser consultado sobre este presunto ataque terrestre, que no confirmó ni desmintió.