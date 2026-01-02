Maduro asegura que defensa venezolana protege la integridad territorial ante presunto ataque de EE.UU.

Caracas, Venezuela.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo, en una entrevista especial transmitida este jueves, que el sistema defensivo de su país "ha garantizado y garantiza la integridad territorial" venezolana, al ser consultado sobre un presunto ataque terrestre de Estados Unidos, que no confirmó ni desmintió.

"El sistema defensivo nacional que combina la fuerza popular, militar, policial, ha garantizado y garantiza la integridad territorial, la paz del país y el uso y disfrute de todos nuestros territorios y nuestro pueblo está seguro y en paz", dijo Maduro al ser interrogado por el intelectual franco-español Ignacio Ramonet sobre el presunto ataque terrestre.

Durante la entrevista, transmitida por el canal estatal VTV, el mandatario apuntó que "seguramente" podría conversar sobre el tema en "unos días".

El pasado viernes, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un ataque contra una "gran instalación" dentro de su campaña contra una red de narcotráfico liderada, según Washington, por Venezuela, aunque no especificó si el ataque se produjo dentro del territorio venezolano.