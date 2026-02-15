Conductores reclaman por retraso en ampliación de vía que aliviaría el tráfico a Valle de Ángeles

Tegucigalpa, Honduras.- El proyecto de ampliación de la carretera hacia Valle de Ángeles fue una promesa de alivio para miles de conductores que a diario enfrentan largas filas y retrasos al momento de ir a sus trabajos u otros destinos. Ante esta situación, desde hace varios años se habló de una vía más amplia que permitiría descongestionar el tránsito entre la capital y los municipios turísticos del noreste.

La obra contemplaba ampliar la carretera a cuatro carriles en varios tramos, con la posibilidad de que en otros sectores fuera de tres, debido a la complejidad geográfica. La propuesta generó expectativas en comerciantes, transportistas y residentes que veían en ella una respuesta concreta al crecimiento vehicular de los últimos años; sin embargo, lo que parecía un sueño realidad terminó convirtiéndose en otra promesa más.

El congestionamiento vial afecta a los municipios Valle de Ángeles, Santa Lucía y Cantarranas, que han experimentado un auge residencial y turístico. Cada fin de semana y en horas pico, la carretera colapsa, evidenciando la urgencia de una intervención estructural que hasta ahora no se concreta.

En diciembre de 2023, la Alcaldía Municipal del Distrito Central anunció oficialmente el proyecto de ampliación, contemplando cuatro carriles, pasos elevados y rampas de acceso. Las declaraciones de la comuna capitalina en conjunto con la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) apuntaban a una obra estratégica que mejoraría la movilidad y dinamizaría la economía de estas zonas.