Conductores reclaman por retraso en ampliación de vía que aliviaría el tráfico a Valle de Ángeles

Tegucigalpa, Honduras.- El proyecto de ampliación de la carretera hacia Valle de Ángeles fue una promesa de alivio para miles de conductores que a diario enfrentan largas filas y retrasos al momento de ir a sus trabajos u otros destinos. Ante esta situación, desde hace varios años se habló de una vía más amplia que permitiría descongestionar el tránsito entre la capital y los municipios turísticos del noreste.
La obra contemplaba ampliar la carretera a cuatro carriles en varios tramos, con la posibilidad de que en otros sectores fuera de tres, debido a la complejidad geográfica. La propuesta generó expectativas en comerciantes, transportistas y residentes que veían en ella una respuesta concreta al crecimiento vehicular de los últimos años; sin embargo, lo que parecía un sueño realidad terminó convirtiéndose en otra promesa más.
El congestionamiento vial afecta a los municipios Valle de Ángeles, Santa Lucía y Cantarranas, que han experimentado un auge residencial y turístico. Cada fin de semana y en horas pico, la carretera colapsa, evidenciando la urgencia de una intervención estructural que hasta ahora no se concreta.
En diciembre de 2023, la Alcaldía Municipal del Distrito Central anunció oficialmente el proyecto de ampliación, contemplando cuatro carriles, pasos elevados y rampas de acceso. Las declaraciones de la comuna capitalina en conjunto con la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) apuntaban a una obra estratégica que mejoraría la movilidad y dinamizaría la economía de estas zonas.
En julio de 2024 se firmó el contrato para la construcción de la carretera, con un costo estimado de L358 millones y un plazo de un año, según documentos oficiales. Sin embargo, hasta la fecha no hay maquinaria trabajando, no hay señalización de inicio de obra y tampoco existe un cronograma público que indique cuándo podría comenzar la ampliación.
“Definitivamente necesitamos de ese proyecto de ampliación, pero los gobiernos solo prometen y no hacen nada, tomando en cuenta que son municipios turísticos”, manifestó Carlos Enríquez, quien se transportaba para Cantarranas.
“La llamada es para el nuevo gobierno que retome este proyecto porque sufrimos todos los días estas grandes colas”, lamentó Enríquez.
Sobre este tema, Moisés Godoy, vicealcalde de Santa Lucía, sostuvo que las autoridades de este municipio han tenido acercamientos con el presidente Nasry Juan Asfura para tratar sobre el proyecto de ampliación de la carretera “que en algunos tramos puede ser de cuatro carriles y a tres en otros, reconociendo la complejidad del proyecto”.
Sin embargo, los conductores consultados coinciden en que el tráfico ha empeorado en los últimos años. El crecimiento de urbanizaciones, restaurantes y espacios recreativos ha incrementado la circulación vehicular, especialmente en temporadas altas y fines de semana largas.
Los comerciantes de la zona turística señalan que los embotellamientos afectan la experiencia de los visitantes. Algunos turistas optan por no regresar debido a los prolongados tiempos de traslado.
El anuncio de la ampliación fue presentado como una respuesta estratégica a un problema histórico. Pero la narrativa del gobierno se ha ido apagando sin que la ciudadanía reciba explicaciones claras sobre el retraso.
Expertos en infraestructura sostienen que proyectos de esta magnitud requieren estudios ambientales, liberación de derecho de vía y financiamiento asegurado. Sin embargo, advierten que la transparencia en los procesos es clave para mantener la confianza pública como este caso de la carrterra de Valles y Montañas.