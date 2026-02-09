Ampliación de la carretera hacia Olancho sigue paralizada tras tres años de retrasos

Tegucigalpa, Honduras.-La ampliación a cuatro carriles de la carretera de salida hacia Olancho continúa paralizada, a pesar que la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) había firmado el contrato en diciembre del 2022 para terminarlo en 12 meses. Desde que inició la obra hasta la actualidad avanzó un 70% en tres años, sin embargo, desde noviembre 2025 quedó en el olvido con algunos tramos de tierra, polvorienta y peligrosa para miles de conductores que transitan diariamente por el sector. Los retrasos se acumularon uno tras otro hasta que, finalmente, la construcción se detuvo por completo, a pesar de que el exministro de la SIT, Octavio Pineda, aseguró en agosto de 2025 que el proyecto estaría finalizado en un plazo de 100 días consecutivos. El contrato para la ampliación de la salida a Olancho fue firmado el 29 de diciembre de 2022, con un plazo de ejecución de 12 meses, tiempo que ya se cumplió sin que la obra haya sido entregada ni se observa un avance significativo.

Según los documentos contractuales, los 7.22 kilómetros de carretera serían construidos a un costo de 164,663,892.15 lempiras, fondos públicos asignados por la Secretaría de Infraestructura y Transporte para mejorar la conectividad vial hacia el oriente del país. "La ampliación de la salida a Olancho quedó inconclusa. Es una obra que ya fue pagada con fondos públicos y, hasta ahora, permanece paralizada", cuestionó Nahún Benítez, representante empresarial de la zona, El entrevistado detalló que la situación ha impactado directamente a barberías, restaurantes, ferreterías, talleres, llanteras y otros pequeños negocios que dependen del flujo vehicular en este sector. De acuerdo con Benítez, "la obra lleva más de un año abandonada, sin presencia de maquinaria ni personal, mientras las condiciones de la vía empeoran ante la indiferencia del gobierno".

“La excavación y el estado de la calle generan grandes nubes de polvo cuando circulan los vehículos, lo que agrava los problemas respiratorios de los habitantes del sector”, señaló el representante empresarial. Según el entrevistado, el proyecto cuenta con licitación aprobada y presupuesto asignado, pero todavía ha sido reactivado. La afectación se extiende al menos a 15 colonias del sector, entre ellas La Laguna, Villa Franca, Vílla Cristina, Campo Cielo y distintas zonas de Cerro Grande, colonias que diariamente enfrentan congestionamientos, principalmente por la mañana y tarde.