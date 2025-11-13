Obra hacia Olancho sigue paralizada pese a promesa de concluirla en 100 días

Tegucigalpa, Honduras.- La ampliación a cuatro carriles de la carretera hacia Olancho continúa paralizada, pese a la promesa realizada en agosto por la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), que la obra estaría lista en 100 días a partir del 10 de ese mes.
Este compromiso se sumó a otros anuncios hechos por el titular de la dependencia, Octavio Pineda, sobre la salida a Olancho, presentada como una prioridad para mejorar la circulación vehicular en la zona.
“A partir del 10 de agosto, la presidenta Xiomara Castro se dispone a ejecutar esa obra a través de la SIT como un compromiso de finalizar el carril desde el sector de la rotonda del Mall Premier hasta El Guanábano”, afirmó Pineda en los primeros días de agosto. Sin embargo, tres meses después, el avance es mínimo.
En la actualidad, poco o nada se ha hecho para retomar los trabajos que aliviarían el congestionamiento vial que padecen todos los días los habitantes de Cerro Grande y sectores aledaños.
Pineda anunció en ese entonces que en 100 días el objetivo era “finalizar la obra, señalizarla y dejar en óptimas condiciones”, una promesa que contrasta con la realidad en el lugar.
Desde el 10 de agosto hasta el 13 de noviembre han transcurrido 95 días y el proyecto de ampliación sigue en las mismas condiciones, sin maquinaria trabajando y sin personal asignado al tramo.
Ante esta situación, Nahun Benítez, representante del sector empresarial, calificó como una burla el incumplimiento del ministro. “Múltiples mentiras que nos han hecho, solo mandan una máquina para hacer el plante y nada que hacen”, lamentó el entrevistado.
Benítez recordó que en dos años se han realizado seis protestas, en las que Pineda ha prometido ejecución sin cumplir con ninguno de los compromisos, lo que mantiene indignada a la población.
Los vecinos que residen cerca del proyecto también se quejan del polvo que generan los trabajos inconclusos y del constante tráfico vehicular en la entrada y salida a Olancho, una situación que empeora en horas pico.
La ampliación abarca 7.22 kilómetros, sin embargo, está abandonada y sin señales de finalización.
El contrato otorgado por la SIT establece que la obra tiene un costo de 164,663,892.15 lempiras y fue firmado el 29 de diciembre de 2022, con un plazo de 12 meses para su entrega.
A casi tres años, el proyecto continúa sin concluir, incluso cuando también contempla el mantenimiento de la ruta alterna de 3.55 kilómetros entre el Mall Premier y la colonia El Lolo, la cual permanece deteriorada.