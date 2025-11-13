Obra hacia Olancho sigue paralizada pese a promesa de concluirla en 100 días

Tegucigalpa, Honduras.- La ampliación a cuatro carriles de la carretera hacia Olancho continúa paralizada, pese a la promesa realizada en agosto por la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), que la obra estaría lista en 100 días a partir del 10 de ese mes.

Este compromiso se sumó a otros anuncios hechos por el titular de la dependencia, Octavio Pineda, sobre la salida a Olancho, presentada como una prioridad para mejorar la circulación vehicular en la zona.

“A partir del 10 de agosto, la presidenta Xiomara Castro se dispone a ejecutar esa obra a través de la SIT como un compromiso de finalizar el carril desde el sector de la rotonda del Mall Premier hasta El Guanábano”, afirmó Pineda en los primeros días de agosto. Sin embargo, tres meses después, el avance es mínimo.

En la actualidad, poco o nada se ha hecho para retomar los trabajos que aliviarían el congestionamiento vial que padecen todos los días los habitantes de Cerro Grande y sectores aledaños.

Pineda anunció en ese entonces que en 100 días el objetivo era “finalizar la obra, señalizarla y dejar en óptimas condiciones”, una promesa que contrasta con la realidad en el lugar.

Desde el 10 de agosto hasta el 13 de noviembre han transcurrido 95 días y el proyecto de ampliación sigue en las mismas condiciones, sin maquinaria trabajando y sin personal asignado al tramo.