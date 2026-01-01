Nicolás Maduro dice que ha tenido "una sola conversación" con Trump

Caracas, Venezuela.-El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo en una entrevista transmitida este jueves que ha tenido "una sola conversación" con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en un intento por aclarar "especulaciones" tras una declaración que hizo el mandatario estadounidense el lunes sobre una llamada "muy recientemente".

"Ahí estuve viendo especulaciones sobre una segunda conversación. Nosotros hemos tenido (...) una sola conversación. Él me llamó el viernes 21 de noviembre desde la Casa Blanca estaba. Y yo estaba en el Palacio Miraflores", dijo Maduro en una entrevista con el intelectual franco-español Ignacio Ramonet, transmitida por el canal estatal VTV.

El mandatario venezolano, que denuncia "amenazas" por parte de Estados Unidos en el contexto del despliegue militar que Washington mantiene en el Caribe, reiteró que la conversación fue "muy respetuosa" y que duró "10 minutos".

"Lo primero que me dijo -fue-: Mr. President Maduro. Y yo le dije: Mr. President, Donald Trump", contó Maduro que iba manejando su coche mientras Ramonet le hacía la entrevista regular de cada 1 de enero.

Maduro también dijo que la conversación con Trump fue "agradable", pero que las "evoluciones" posteriores "no han sido agradables".