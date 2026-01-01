Vigilia recuerda a las víctimas del incendio de Crans Montana, Suiza

Las autoridades suizas han confirmado que cuarenta personas murieron en la madrugada de este 1 de enero en el incendio de un bar, conocido por tener un público muy joven, en la estación de esquí de Crans Montana, en el corazón de los Alpes suizos. Este mismo día se llevó a cabo una vigilia.
La tragedia, ocurrida en torno a la 1:30 de la madrugada, sacudió a esta estación alpina conocida mundialmente por sus pistas de esquí y actividades turísticas, transformando una celebración en una de las peores catástrofes civiles recientes en territorio suizo.
Cuando cayó la noche de este jueves, cientos de personas —familiares de las víctimas, residentes locales y visitantes— se congregaron cerca del lugar del siniestro para recordar a las víctimas y mostrar su solidaridad con quienes perdieron a un ser querido.
Velas, fotografías y flores fueron colocadas en un memorial improvisado, mientras los asistentes guardaban un respetuoso silencio o se tomaban de las manos, expresando su dolor colectivo y la incredulidad por lo sucedido.
Muchos de los presentes conocían a personas que aún permanecen desaparecidas o hospitalizadas, lo cual intensificó la atmósfera de angustia y esperanza contenida, entre lágrimas y abrazos de consuelo.
La vigilia también fue un espacio para recitar oraciones y cantar canciones en memoria de los fallecidos, una muestra de la diversidad cultural de quienes asistieron a este acto en homenaje a las víctimas de distintas nacionalidades.
Las autoridades suizas habían declarado un estado de emergencia en el cantón de Valais, movilizando recursos para apoyar a los heridos y a las familias afectadas.
Durante la vigilia, líderes comunitarios y representantes municipales expresaron mensajes de unidad y cooperación, subrayando la necesidad de apoyar a los heridos y brindar consuelo a quienes lloran a sus seres queridos.
El ambiente en Crans-Montana, normalmente festivo en esta temporada alta, se volvió sombrío, reflejando el impacto profundo que la tragedia ha tenido en una comunidad acostumbrada a recibir turistas de todo el mundo.
A lo largo de la noche, los asistentes compartieron abrazos, recordaron a las víctimas por sus nombres y expresaron solidaridad no solo con las familias suizas, sino también con quienes viajaban desde otros países y perdieron la vida o resultaron gravemente heridos.
Al concluir la vigilia, muchos acordaron mantener vivo el recuerdo de las personas fallecidas y continuar ofreciendo apoyo mutuo en los días venideros, cuando las autoridades prosiguen con las investigaciones y esfuerzos de identificación de las víctimas, mientras la comunidad busca consuelo en medio de una tragedia que ha marcado profundamente el inicio del 2026.