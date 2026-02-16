La Anfepj llama al Congreso a respetar la independencia del Poder Judicial y a no intervenir

Tegucigalpa, Honduras.- Ante la polémica generada por la aprobación de una nueva Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados del Poder Judicial (Anfepj), hizo un llamado al Poder Legislativo, para sostener un diálogo institucional. En un comunicado oficial, la Anfepj, una de las varias asociaciones de servidores judiciales que hay en el país, exhortó a los diputados de las diferentes bancadas en el Congreso Nacional (CN) a discutir con mayor profundidad lo atinente al decreto 282-2010, que incluye reformas relativas a la integración del Consejo de la Judicatura. "Los magistrados del pleno de la Corte Suprema de Justicia ya mantienen responsabilidades jurisdiccionales en sus respectivas salas. Trasladarles funciones administrativas podría representar un retraso a la respuesta judicial que la ciudadanía espera", reza el comunicado.

Reconocen que el país requiere avanzar prioritariamente en la aprobación de la Ley del Consejo de la Judicatura y el fortalecimiento de la carrera judicial como mecanismos modernos y permanentes de la administración judicial, pero que ese fortalecimiento institucional no se logra mediante confrontaciones, sino, mediante consenso entre los poderes del Estado, con respecto a la independencia judicial y al equilibrio constitucional. A criterio de la Anfepj, con la disposición planteada por el Congreso Nacional, causaría un caos institucional y una violación de derechos fundamentales, al otorgar funciones administrativas dentro del Consejo de la Judicatura a los 15 magistrados de la CSJ, que es lo que persigue el espíritu de las reformas al decreto 282-2010.

Argumento de la Anfepj

Danilo Loredo, portavoz de la Anfepj, refirió que "los 15 magistrados de las diferentes salas ya tienen su carga jurisdiccional. Es decir, si les ponen a resolver cuestiones administrativas, implicaría que tendrían que desplazarse y atender asuntos de mera administración judicial", según él, afectando la labor de los juristas.

La solución a esa situación, según Loredo, es tener "un diálogo franco y directo, no injerencista, sino, aportando ideas, crear correctamente la Ley y ponerla en práctica a través de los mecanismos correctos, respetando la independencia de los poderes del Estado, no en confrontación". El servidor judicial aseguró que desde el Poder Legislativo se ha violado la independencia judicial y que desde que se dio el cambio de gobierno: "Nos venimos a enfrentar con una situación de señalamientos y queriendo hacer cambios estructurales; está bien que se hagan, pero en legal y debida forma", afirmó el abogado Danilo Loredo. Desde el oficialismo se ha señalado la manera en la que se han hecho nombramientos, ascensos y despidos, por parte de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel, situación que desde la Anfepj manifestaron no desconocer.