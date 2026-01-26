Asociación de Jueces rechaza llamado a juicio político contra Rebeca Ráquel Obando

Tegucigalpa, Honduras.- La Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) rechazó de forma categórica el llamado a un juicio político contra la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, al considerar que dicha acción constituye un atentado contra la independencia judicial. “Desde hace algún tiempo venimos escuchando voces disonantes en los pasillos del Poder Judicial respecto a los nombramientos o ascensos que se realizan actualmente, pretendiendo hacernos creer que en el pasado reciente estas acciones se ajustaban a la ley”, señaló la AJD a través de un comunicado público. La organización lamentó que, “desafortunadamente, quienes hoy levantan de forma hipócrita estos planteamientos, en aquellos años salieron favorecidos y guardaron un silencio cómplice”.

La AJD afirmó que todas estás personas antes “aplaudían y se beneficiaban de esas acciones ilegales”, sin embargo, ahora exigen un supuesto juicio político en contra de Obando. En consecuencia, la AJD advirtió que agitar “de manera irresponsable” la figura del juicio político desde el ámbito judicial representa una negación del rol que jueces y magistrados deben cumplir en la defensa de la institucionalidad del Poder Judicial. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Además, aseguró que esta acción abre la puerta a la intromisión de otros poderes del Estado, particularmente del Legislativo, lo que pondría en riesgo la autonomía institucional de la Corte Suprema de Justicia.