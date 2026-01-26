  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Honduras

¿A qué diputados se les descontará el día de salario por no llegar a la segunda sesión?

Bajo la orden de Tomás Zambrano, el Congreso Nacional aplicará deducciones salariales a los legisladores que no llegaron a la segunda sesión del año

  • Actualizado: 26 de enero de 2026 a las 11:09
¿A qué diputados se les descontará el día de salario por no llegar a la segunda sesión?
1 de 10

¿El orden llegó al Congreso Nacional y tocará la billetera de los "padres de la patria"? Este lunes 26 de enero, el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, giró instrucciones precisas de deducirle el salario a diputados y suplentes que no se presentaron a la segunda sesión ordinaria, en lo que va del 2026. ¿Quiénes son los faltistas? Aquí los detalles.

Foto: Emilio Flores / EL HERALDO
¿A qué diputados se les descontará el día de salario por no llegar a la segunda sesión?
2 de 10

Tras el cierre de la primera legislatura del pasado domingo 25 de enero, los congresistas fueron convocados para este lunes, para la segunda sesión en el Hemiciclo Legislativo, con la finalidad de abordar los proyectos de ley de emergencia que fueron propuestos. Por consiguiente, la lista de ausentes no quedó en el anonimato.

Foto: Emilio Flores / EL HERALDO
¿A qué diputados se les descontará el día de salario por no llegar a la segunda sesión?
3 de 10

El secretario del Congreso, Carlos Ledezma Casco, fue el encargado de pasar lista y mencionar, uno a uno, los nombres de quienes dejaron sus curules vacíos.

 Foto: Emilio Flores / EL HERALDO
¿A qué diputados se les descontará el día de salario por no llegar a la segunda sesión?
4 de 10

Entre los mencionados por faltistas figuraron los diputados: Iroshka Elvir, Yuri Sabas, Sergio Castellanos, Gerlen Bonilla, John Milton García y Marco Tinoco.

 Foto: EL HERALDO
¿A qué diputados se les descontará el día de salario por no llegar a la segunda sesión?
5 de 10

Marco Rodríguez apareció en el salón cuando el listado ya había sido leído, mientras que el diputado Godofredo, aunque inicialmente figuraba como ausente, presentó sus disculpas formales por llegar tarde.

Foto: Emilio Flores / EL HERALDO
¿A qué diputados se les descontará el día de salario por no llegar a la segunda sesión?
6 de 10

Más tarde, Iroshka Elvir fue captada llegando al Congreso Nacional.

 Foto: Emilio Flores / EL HERALDO
¿A qué diputados se les descontará el día de salario por no llegar a la segunda sesión?
7 de 10

Lo que más llamó la atención de la directiva fue que ni siquiera los diputados suplentes se hicieron presentes para cubrir los espacios. Sin embargo, para la mayoría de los faltistas, la sanción financiera sigue en pie, según las instrucciones de Zambrano. Cabe mencionar que en la primera sesión tras la instalación de la legislatura, el presidente del Congreso ya se había pronunciado al respecto, advirtiendo que no se tolerarán ausencias o llegadas tardes.

 Foto: Emilio Flores / EL HERALDO
¿A qué diputados se les descontará el día de salario por no llegar a la segunda sesión?
8 de 10

"Es un ejemplo que hay que darle a Honduras, para eso nos pagan", afirmó Zambrano durante la acción que busca dejar un precedente para que los congresistas se tomen en serio la responsabilidad de representar al pueblo a través de su gestión en el Congreso.

 Foto: Emilio Flores / EL HERALDO
¿A qué diputados se les descontará el día de salario por no llegar a la segunda sesión?
9 de 10

Durante la sesión también se aclaró que los demás diputados ausentes en la sesión, se encuentran evaluando los primeros decretos de ley presentados durante la maratónica jornada legislativa del domingo 25 de enero.

 Foto: Emilio Flores / EL HERALDO
¿A qué diputados se les descontará el día de salario por no llegar a la segunda sesión?
10 de 10

Entre los congresistas que forman parte de la comisión especial que iniciaron a evaluar las iniciativas desde las 7:00 de la mañana de este lunes figuran: Lenin Valeriano, David Manaiza, Adolfo Ráquel, Roberto Cosenza, Tania Pinto, Mario Pérez, Rumy Bueso, Alejandra Bustillo, German Altamirano y Clara López.

 Foto: Emilio Flores / EL HERALDO
Cargar más fotos