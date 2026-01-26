¿A qué diputados se les descontará el día de salario por no llegar a la segunda sesión?

¿El orden llegó al Congreso Nacional y tocará la billetera de los "padres de la patria"? Este lunes 26 de enero, el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, giró instrucciones precisas de deducirle el salario a diputados y suplentes que no se presentaron a la segunda sesión ordinaria, en lo que va del 2026. ¿Quiénes son los faltistas? Aquí los detalles.
Tras el cierre de la primera legislatura del pasado domingo 25 de enero, los congresistas fueron convocados para este lunes, para la segunda sesión en el Hemiciclo Legislativo, con la finalidad de abordar los proyectos de ley de emergencia que fueron propuestos. Por consiguiente, la lista de ausentes no quedó en el anonimato.
El secretario del Congreso, Carlos Ledezma Casco, fue el encargado de pasar lista y mencionar, uno a uno, los nombres de quienes dejaron sus curules vacíos.
Entre los mencionados por faltistas figuraron los diputados: Iroshka Elvir, Yuri Sabas, Sergio Castellanos, Gerlen Bonilla, John Milton García y Marco Tinoco.
Marco Rodríguez apareció en el salón cuando el listado ya había sido leído, mientras que el diputado Godofredo, aunque inicialmente figuraba como ausente, presentó sus disculpas formales por llegar tarde.
Más tarde, Iroshka Elvir fue captada llegando al Congreso Nacional.
Lo que más llamó la atención de la directiva fue que ni siquiera los diputados suplentes se hicieron presentes para cubrir los espacios. Sin embargo, para la mayoría de los faltistas, la sanción financiera sigue en pie, según las instrucciones de Zambrano. Cabe mencionar que en la primera sesión tras la instalación de la legislatura, el presidente del Congreso ya se había pronunciado al respecto, advirtiendo que no se tolerarán ausencias o llegadas tardes.
"Es un ejemplo que hay que darle a Honduras, para eso nos pagan", afirmó Zambrano durante la acción que busca dejar un precedente para que los congresistas se tomen en serio la responsabilidad de representar al pueblo a través de su gestión en el Congreso.
Durante la sesión también se aclaró que los demás diputados ausentes en la sesión, se encuentran evaluando los primeros decretos de ley presentados durante la maratónica jornada legislativa del domingo 25 de enero.
Entre los congresistas que forman parte de la comisión especial que iniciaron a evaluar las iniciativas desde las 7:00 de la mañana de este lunes figuran: Lenin Valeriano, David Manaiza, Adolfo Ráquel, Roberto Cosenza, Tania Pinto, Mario Pérez, Rumy Bueso, Alejandra Bustillo, German Altamirano y Clara López.