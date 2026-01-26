¿A qué diputados se les descontará el día de salario por no llegar a la segunda sesión?

Lo que más llamó la atención de la directiva fue que ni siquiera los diputados suplentes se hicieron presentes para cubrir los espacios. Sin embargo, para la mayoría de los faltistas, la sanción financiera sigue en pie, según las instrucciones de Zambrano. Cabe mencionar que en la primera sesión tras la instalación de la legislatura, el presidente del Congreso ya se había pronunciado al respecto, advirtiendo que no se tolerarán ausencias o llegadas tardes.