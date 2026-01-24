Tomás Zambrano: "Este Congreso no le va a fallar al pueblo"

Tegucigalpa, Honduras.- Durante su primer discurso como presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, hizo un llamado a los 128 diputados para garantizar la estabilidad democrática de Honduras y aseguró que el Poder Legislativo no le va a fallar al pueblo hondureño durante sus cuatro años al frente del hemiciclo.
"Este Congreso tiene que darle el ejemplo a Honduras. Este Congreso Nacional de 128 diputados, integrado por cinco partidos políticos, le digo a Honduras que no le va a fallar al pueblo hondureño en los próximos años", destacó Zambrano en su cuenta de X.
A su vez, el nuevo titular del Legislativo reiteró que en las elecciones del 30 de noviembre la ciudadanía expresó en las urnas que no quiere más polarización política y mostró su apertura a trabajar con los demás congresistas indistintamente de su partido o ideología política.
"Este Congreso tiene que garantizar estabilidad democrática para los próximos cuatro, ocho y 12 años. El pueblo hondureño después de esta elección nos mandó un mensaje: ya no quiere más polarización, ya no quiere más ataques, no quiere más insultos, no quiere que nos peleemos solo por pensar diferente, por pertenecer a partidos distintos o por tener ideologías diferentes", externó.
Las medidas anunciadas por Zambrano
Tras ser ratificado como presidente en propiedad, Tomás Zambrano anunció una serie de medidas para iniciar su gestión al frente del Congreso Nacional, entre las que sobresalen el alquiler de vehículos para diputados y la eliminación del polémico Fondo Departamental.
"Nos toca compañeros venir en nuestro carro propio, porque no va a haber alquiler de carros para los diputados. Más de 50 a 100 carros que tenía de alquiler el Congreso anterior, no vamos a alquilar. Mejor que ese dinero le llegue a las comunidades y a la gente para que realmente les sirva", adelantó.
"El pueblo nos ha mandado un mensaje. Honduras a nosotros, compañeros diputados, nos mira como gestores, como alguien que puede resolver los problemas del pueblo. Nosotros, diputados, somos mandaderos del pueblo, esa es la verdad, pero en la historia esos cheques llevaron a tener problemas a muchos compañeros de manera injusta, pero con la falta de reglamentación y transparencia se vieron personas honorables llevadas ante los Tribunales. Siempre vamos a ser gestores, pero ya no con cheques a nombre de compañeros diputados", profundizó.
En su comparecencia, Tomás Zambrano destacó que los primeros puntos dentro de la agenda legislativa han surgido de las negociaciones con el Partido Liberal para conformar la Junta Directiva del Congreso Nacional.