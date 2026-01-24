Tomás Zambrano: "Este Congreso no le va a fallar al pueblo"

Tegucigalpa, Honduras.- Durante su primer discurso como presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, hizo un llamado a los 128 diputados para garantizar la estabilidad democrática de Honduras y aseguró que el Poder Legislativo no le va a fallar al pueblo hondureño durante sus cuatro años al frente del hemiciclo. "Este Congreso tiene que darle el ejemplo a Honduras. Este Congreso Nacional de 128 diputados, integrado por cinco partidos políticos, le digo a Honduras que no le va a fallar al pueblo hondureño en los próximos años", destacó Zambrano en su cuenta de X.

A su vez, el nuevo titular del Legislativo reiteró que en las elecciones del 30 de noviembre la ciudadanía expresó en las urnas que no quiere más polarización política y mostró su apertura a trabajar con los demás congresistas indistintamente de su partido o ideología política. "Este Congreso tiene que garantizar estabilidad democrática para los próximos cuatro, ocho y 12 años. El pueblo hondureño después de esta elección nos mandó un mensaje: ya no quiere más polarización, ya no quiere más ataques, no quiere más insultos, no quiere que nos peleemos solo por pensar diferente, por pertenecer a partidos distintos o por tener ideologías diferentes", externó.

Las medidas anunciadas por Zambrano