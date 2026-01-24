Más de 2,000 militares custodian el Congreso Nacional previo a instalación de nueva legislatura

Tegucigalpa, Honduras.-Más de 2,000 unidades militares custodian desde este sábado los predios del Congreso Nacional de Honduras ante la instalación de la primera legislatura, prevista para este domingo, en medio de tensiones con el partido ahora de oposición, que no reconoce los resultados electorales. Militares y policías, fuertemente armados, permanecen desplegados alrededor del Poder Legislativo, según pudo constatar EFE, como parte de un riguroso dispositivo de seguridad con motivo del inicio del primer período de sesiones de la legislatura 2026-2030.

El amplio despliegue, desde el pasado martes, se produce ante las crecientes tensiones con el aún gobernante partido Libertad y Refundación (Libre), que ha denunciado fraude e injerencia de Estados Unidos en las elecciones del pasado 30 de noviembre y, por ello, no acepta los resultados, que situaron a su candidata, Rixi Moncada, en tercer lugar. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió el voto pocos días antes de las elecciones para Nasry 'Tito' Asfura, del opositor Partido Nacional de Honduras, acusando a la candidata gubernamental de comunista, un anuncio que según analistas pudo decantar el voto para Asfura, que salió vencedor tras un recuento lento y muy ajustado, con continuos parones y fallos técnicos, retrasando la declaración de los resultados presidenciales al 24 de diciembre.

La situación se agrava además tras el ataque perpetrado con un artefacto explosivo el pasado 8 de enero contra la diputada Gladis Aurora López, del opositor Partido Nacional, ganador de las elecciones presidenciales y que asumirá el Ejecutivo. El ataque ocurrió minutos antes de una sesión parlamentaria, convocada por el presidente saliente del Legislativo, Luis Redondo, sin más de 70 diputados de la oposición, a los que no se les permitió el ingreso, según sus propias denuncias. El explosivo causó lesiones en la espalda y la cabeza a la diputada López, quien cayó al suelo y posteriormente fue trasladada en un vehículo a un hospital de la capital hondureña. Este sábado, mientras algunas unidades de las fuerzas de seguridad permanecían apostadas en la sede legislativa, otras ensayaban los pasillos de honor de cara a la sesión del domingo y realizaban controles de tráfico, al tiempo que personal de mantenimiento ultimaba los preparativos del edificio parlamentario.