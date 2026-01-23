Gráfico: Esta es la Junta Directiva en propiedad del nuevo Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- Este 23 de enero se instaló la Junta Directiva en propiedad del Congreso Nacional 2026-2028, integrada por diputados de las diferentes bancadas representadas en la cámara legislativa -exceptúando la figura del presidente que preside su cargo por cuatro años.

Se eligieron a diez vicepresidentes, nueve vicepresidentes alternos, dos secretarios, cuatro secretarios alternos y dos prosecretarios para los próximos dos años.

La Junta Directiva se conformó con 14 congresistas del Partido Nacional, 12 del Partido Liberal uno de la Democracia Cristiana (DC) y uno del Partido Innovación y Unidad Socialdemocráta (Pinu-Sd).

EL HERALDO Plus le presenta un interactivo para que conozca quiénes son los parlamentarios que ocuparán estos cargos en el Poder Legislativo.