Gráfico: Esta es la Junta Directiva en propiedad del nuevo Congreso Nacional

Conozca quiénes son los diputados nombrados para integrar la Junta Directiva del Congreso Nacional para el período 2026-2028, con excepción del presidente, quien permanece cuatro años en el cargo

  • Actualizado: 23 de enero de 2026 a las 12:05
La Junta Directiva del Congreso Nacional está conformada por un presidente, vicepresidentes, secretarios,

Foto: imagen generada con IA

Tegucigalpa, Honduras.- Este 23 de enero se instaló la Junta Directiva en propiedad del Congreso Nacional 2026-2028, integrada por diputados de las diferentes bancadas representadas en la cámara legislativa -exceptúando la figura del presidente que preside su cargo por cuatro años.

Se eligieron a diez vicepresidentes, nueve vicepresidentes alternos, dos secretarios, cuatro secretarios alternos y dos prosecretarios para los próximos dos años.

La Junta Directiva se conformó con 14 congresistas del Partido Nacional, 12 del Partido Liberal uno de la Democracia Cristiana (DC) y uno del Partido Innovación y Unidad Socialdemocráta (Pinu-Sd).

EL HERALDO Plus le presenta un interactivo para que conozca quiénes son los parlamentarios que ocuparán estos cargos en el Poder Legislativo.

Angelo Avila
Angelo Avila
Periodista

Periodista egresado de la UNAH. Con formación en periodismo digital, datos, profundidad y Fact-checking. Disfruta contar narrativas a través de infografías y visualizaciones interactivas y le apuesta a un periodismo de soluciones.

