Un duelo entre Anderson y Zhao por el Mejor guion adaptado en los Oscar 2026

Los Ángeles, Estados Unidos.- La capacidad de transformar una obra previa —como una novela, una biografía o un relato— en una historia cinematográfica sólida es un mérito que la Academia premia bajo la categoría de Mejor guion adaptado.

Este año, aunque la competencia incluye títulos muy comentados durante la temporada, el consenso de la crítica apunta a un claro favorito: “Una batalla tras otra”, escrita y dirigida por Paul Thomas Anderson. Las predicciones de medios especializados y analistas de premios coinciden en situar a la película en el primer lugar de la carrera. En distintos paneles de expertos y pronósticos de la temporada, el guion de Anderson aparece constantemente como el candidato con mayores probabilidades de llevarse la estatuilla, por delante de títulos como Hamnet, Train Dreams, Bugonia y “Frankenstein”.

Reina de la temporada

Parte de ese favoritismo se explica por el recorrido de la película durante la temporada de premios.

La cinta ha acumulado reconocimientos y menciones en distintas premiaciones previas (como los Critics’ Choice Awards, los Globos de Oro y los BAFTA, por ejemplo) y, además, se mantiene como una de las producciones más fuertes del año en categorías importantes como Mejor película y Mejor dirección. En este caso, el trabajo de Paul Thomas Anderson ha sido particularmente destacado por la crítica por su complejidad narrativa. La adaptación toma como punto de partida una obra literaria extensa y densa, transformándola en una historia cinematográfica dinámica que combina múltiples líneas narrativas y saltos temporales, un desafío que muchos analistas consideran precisamente el tipo de logro que la Academia suele premiar en esta categoría.

Probabilidades mixtas

Sin embargo, algunos especialistas señalan que la principal alternativa podría ser Hamnet, adaptación de la novela de Maggie O’Farrell llevada al cine por Chloé Zhao.