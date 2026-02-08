Paul Thomas Anderson vence a Guillermo del Toro en los premios DGA 2026

Los Ángeles, Estados Unidos.- El director estadounidense Paul Thomas Anderson se coronó este sábado con el máximo galardón que otorga el Sindicato de Directores de Hollywood (DGA), por su película 'One Battle After Another' (Una batalla tras otra). El cineasta se impuso en una categoría que también incluía al mexicano Guillermo del Toro ('Frankenstein'); Chloé Zhao ('Hamnet'); Ryan Coogler ('Sinners'); y Josh Safdie ('Marty Supreme'). La película de Anderson, protagonizada por Leonardo Dicaprio y Benicio del Toro, sigue la historia de un exrevolucionario que se ve obligado a enfrentar su pasado tras la desaparición de su hija.

Estos premios suelen ser un fuerte indicador en la carrera al Oscar, cuyos ganadores se conocerán el 15 de marzo. A lo largo de la historia de estos galardones, solo ocho ganadores de esta categoría no han logrado convertir su victoria en un Oscar a la mejor dirección, y únicamente dos filmes que obtuvieron el Óscar a mejor película no habían ganado previamente el premio del DGA. El apartado de mejor ópera prima lo ganó Charlie Polinger por su cinta 'The Plague', imponiéndose a Hasan Hadi ('The President's Cake'); Harry Lighton, ('Pillion'); Alex Russell, ('Lurker'), y Eva Victor ('Sorry, Baby'). Mientras que el premio al director de película documental fue para Mstyslav Chernov por '2000 metros hasta Andriivka', el filme que sigue a un batallón ucraniano en su lucha para llegar y recuperar una aldea controlada por Rusia.