Latinos que han hecho historia en los Premios Oscar en la última década

De directores consagrados a nuevas voces que rompieron barreras de representación, la presencia latina se ha consolidado como una fuerza clave dentro de la Academia de Hollywood.
Ana de Armas (Cuba). Protagonizó una de las nominaciones más comentadas en años recientes al competir como Mejor actriz por Blonde, convirtiéndose en una de las pocas actrices latinas nominadas en esa categoría en tiempos modernos.
Gael García Bernal (México). Figura constante en el cine internacional, ha sido parte de producciones nominadas y reconocidas por la Academia, manteniendo viva la conexión entre el cine latinoamericano y Hollywood durante la última década.
Diego Luna (México). Aunque aún sin estatuilla, sus nominaciones y el impacto de proyectos como Rogue One y Andor lo han consolidado como uno de los rostros latinos más influyentes en la industria hollywoodense reciente, ampliando la presencia latina en producciones de alto perfil.
Eugenio Derbez (México). Su nominación como productor de CODA —ganadora del Oscar a Mejor película en 2022— marcó un hito para el cine latino desde la producción, demostrando que la influencia va más allá de la actuación o la dirección.
Ariana DeBose (Puerto Rico). Ganadora del Oscar a Mejor actriz de reparto por West Side Story (2022). Se convirtió en la primera actriz afro-latina y abiertamente queer en ganar un Oscar de actuación, ampliando el alcance de la representación latina en la Academia.
Yalitza Aparicio (México). Protagonizó una de las nominaciones más sorpresivas y simbólicas de la década al competir como Mejor actriz por Roma. Fue la primera mujer indígena mexicana nominada en esa categoría, marcando un antes y un después en temas de representación.
Alejandro González Iñárritu (México). Aunque su racha histórica inició antes, su influencia se extendió durante la década gracias al impacto sostenido de sus triunfos previos y al precedente que dejó: primer director en ganar dos Oscar consecutivos (Birdman y The Revenant), algo que redefinió la percepción del talento latino en Hollywood.
Alfonso Cuarón (México). Hizo historia en 2019 al ganar Mejor director por "Roma", una película hablada mayoritariamente en español. Fue la primera vez que un filme mexicano competía con tanta fuerza en categorías principales, además de impulsar el debate sobre el cine internacional y las plataformas de streaming.
Guillermo del Toro (México). Uno de los nombres clave del cine contemporáneo. En 2018 ganó el Oscar a Mejor director y Mejor película por The Shape of Water, convirtiéndose en el tercer mexicano en lograrlo y consolidando el dominio latino en categorías mayores.
Rita Moreno (Puerto Rico). Aunque su Oscar es previo, su relevancia en la última década es histórica: con su participación en West Side Story (2021), reafirmó su estatus como la primera latina EGOT y símbolo de continuidad y legado latino en Hollywood.
Diane Warren & talentos latinos en música y cortometrajes. En la última década, la presencia latina ha crecido también en categorías como Mejor canción original, Documental y Corto animado, donde creadores latinos han logrado nominaciones constantes.