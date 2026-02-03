De los Oscar al Grammy: Spielberg alcanza el EGOT produciendo documental sobre John Williams

Steven Spielberg ha alcanzado el denominado EGOT, un hito reservado a apenas 21 artistas en la historia del espectáculo. El cineasta logró el domingo su primer Grammy en la categoría de Mejor Película Musical por 'Music by John Williams', el documental que produjo sobre su colaborador de toda la vida.
El reconocimiento de la Academia de la Grabación completa un palmarés que incluye tres premios Oscar —dos por 'La lista de Schindler' (1994) y uno por 'Salvar al soldado Ryan' (1999)—, cuatro premios Emmy y un Tony, obtenido en 2022 como productor del musical de Broadway 'A Strange Loop'.
"Este reconocimiento significa mucho para mí y para todo nuestro equipo", declaró Spielberg en un comunicado difundido tras la ceremonia, en la que no estuvo presente. El director aprovechó para elogiar a John Williams, cuya influencia en la cultura y la música calificó como "inconmensurable" y su legado como "inigualable".
El documental, dirigido por Laurent Bouzereau, recorre la trayectoria de Williams como compositor de algunas de las bandas sonoras más emblemáticas del cine: 'Tiburón', 'E.T.', 'Parque Jurásico' y 'La lista de Schindler', entre otras.
La colaboración entre ambos se extiende a lo largo de cinco décadas y ha dado forma al sonido de varias generaciones cinematográficas.
Con esta victoria, Spielberg se une a un reducido grupo de artistas que han conquistado los cuatro premios principales del entretenimiento estadounidense. Entre los 21 miembros del club EGOT figuran nombres como Rita Moreno, Audrey Hepburn, Mel Brooks, Whoopi Goldberg, John Legend, Jennifer Hudson y Viola Davis.
La carrera del cineasta acumula otros hitos significativos. Ostenta el récord de ser el primer director nominado al Oscar en seis décadas diferentes, desde 'Encuentros en la tercera fase' (1978) hasta 'West Side Story' (2021). El próximo mes tiene una nueva oportunidad de ampliar su colección: figura como productor de 'Hamnet', nominada a Mejor Película en los próximos premios de la Academia.
El término EGOT, acuñado por el actor Philip Michael Thomas en la década de 1980, se refiere a la consecución de los cuatro galardones más prestigiosos de la industria del espectáculo: Emmy (televisión), Grammy (música), Oscar (cine) y Tony (teatro). Richard Rodgers fue el primero en lograrlo en 1962, aunque el concepto no se popularizó hasta años después.