¿Adiós al reguetón? El hijo de Yandel debuta con un género que "no existe" en español

Sin embargo, Soür sintió que "quería evolucionar como productor" y comenzar su carrera como artista solista componiendo y produciendo sus propias canciones. "Trabajo bien diferente a lo que hace mi papá. En algún momento haré reguetón y seguiré los pasos de la sangre, pero también tengo un movimiento, algo mío, y así la gente no pueda compararme con él", apuntó sobre su progenitor, quien se dio a conocer por el dúo Wisin y Yandel.