Netflix transmitirá el regreso de BTS con concierto en vivo desde Seúl

La agrupación surcoreana BTS ofrecerá su primera presentación tras cumplir el servicio militar obligatorio el próximo 21 de marzo en la plaza Gwanghwamun de Seúl. Netflix transmitirá el evento en directo bajo el título "BTS: El comeback en vivo | Arirang", en colaboración con HYBE, la compañía que gestiona a la banda.
Los siete integrantes del grupo—RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook—compartirán escenario por primera vez desde su pausa obligada.
El concierto celebra el lanzamiento de Arirang, su quinto álbum de estudio, un trabajo que explora la identidad y las raíces del conjunto musical formado en 2013.
La plaza Gwanghwamun, ubicada en el corazón de la capital surcoreana, ha sido testigo de importantes acontecimientos históricos y culturales del país asiático. La elección del lugar refuerza el simbolismo del regreso y la conexión de la banda con su tierra natal.
El evento llegará a audiencias de todo el continente americano con horarios diferenciados. En México, Guatemala, Costa Rica, Honduras y El Salvador la transmisión comenzará a las 5:00 de la madrugada.
Colombia, Perú, Panamá y Cuba podrán acceder al contenido desde las 6:00 a.m., mientras que Venezuela lo hará a las 6:30 a.m. Puerto Rico tendrá acceso a partir de las 7:00, y Argentina, Chile, Uruguay y Brasil desde las 8:00. Los espectadores españoles podrán seguir la presentación desde el mediodía.
Netflix ha designado a Hamish Hamilton como director de la producción. Hamilton cuenta con experiencia en grandes eventos televisivos, incluidas ceremonias de premios y espectáculos musicales de alcance internacional.
Tras la presentación en Seúl, BTS iniciará la ARIRANG World Tour entre 2026 y 2027.
La gira contempla 82 conciertos distribuidos en 34 regiones de Asia, América del Norte, Latinoamérica, Europa y Medio Oriente.
La magnitud del recorrido refleja la dimensión global que ha alcanzado la banda en poco más de una década.
El álbum Arirang representa una etapa de reflexión para los siete artistas. Los productores señalan que el disco aborda temas de identidad, pertenencia y evolución personal.
La banda construyó una base de seguidores conocida como ARMY, presente en los cinco continentes. Más allá de lo musical, el grupo ha participado en iniciativas sociales como la campaña Love Myself y pronunció el discurso Speak Yourself ante las Naciones Unidas.