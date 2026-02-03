La respuesta de Chappell Roan a quienes criticaron su look en Grammys 2026

Chappell Roan publicó en Instagram una serie de fotografías del vestido translúcido que llevó a los premios Grammys 2026 y respondió con tono irónico a quienes cuestionaron su elección.
La cantante minimizó la polémica y aseguró que el conjunto ni siquiera le parecía tan provocador como algunos sugirieron.
El vestido, firmado por Mugler, era de color burdeos y dejaba visible gran parte del cuerpo de la artista mediante un diseño translúcido.
Los detalles más comentados fueron los falsos piercings brillantes que parecían incrustados en la piel y que funcionaban como sujeciones de la prenda.
Durante la transmisión del evento y en plataformas digitales, el atuendo generó oleadas de comentarios divididos entre el elogio y la crítica.
"Riéndome porque ni siquiera creo que esto sea TAN indignante de un conjunto. El aspecto es realmente increíble y raro. Recomiendo que sólo ejercites tu libre albedrío es realmente divertido y tonto", escribió Roan en su cuenta oficial. La publicación incluyó además un agradecimiento a la Academia de la Grabación por la invitación y a quienes votaron por ella en las categorías donde estuvo nominada.
La intérprete de 27 años compitió por dos galardones durante la ceremonia. Estuvo nominada a Grabación del Año y Mejor Interpretación Pop Solista, ambas por su canción The Subway.
El premio a Grabación del Año lo ganó Kendrick Lamar con Luther, mientras que Lola Young se llevó el galardón a Mejor interpretación pop solista por Messy. A pesar de no obtener estatuillas, Roan acaparó atención mediática gracias a su presencia en la alfombra roja.
El diseño de Mugler permitió exhibir varias piezas de arte corporal temporal que la cantante llevaba sobre la piel. Entre los dibujos destacaba un pony en el pecho y un elaborado patrón tipo encaje en la espalda, similar a los tatuajes de henna. Estos trabajos fueron realizados por la artista Jenny Collins, conocida en el ámbito creativo como Puppy Puppy Playtime.
Roan complementó el vestido con joyas de la firma italiana Buccellati, incluyendo un choker dorado y pendientes largos del mismo metal. En ciertos momentos de su recorrido por la alfombra roja, la cantante cubrió parcialmente el conjunto con una capa translúcida en tono burdeos, añadiendo una capa adicional al concepto visual del look.
Más tarde, durante la entrega del premio a Mejor artista nuevo, Roan apareció en el escenario con un cambio de vestuario.
Eligió un vestido de Rodarte perteneciente a la colección otoño/invierno 2007 de la marca, una pieza de corte más etéreo y clásico que contrastó visiblemente con el diseño previo de Mugler. El galardón fue otorgado a la cantante británica Olivia Dean.