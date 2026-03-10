Salud confirma el primer deceso por miasis de gusano barrenador y reporta 76 casos

Tegucigalpa, Honduras.- La miasis causada por el gusano barrenador en humanos cobró su primera víctima en lo que va del 2026, informaron las autoridades de Salud. Se trata de una mujer de 78 años, quien residía en la aldea Suyapa, al oriente de la capital; la fémina presentaba una herida donde las moscas dejaron sus huevecillos. La fémina presentó una infección asociada a esta condición, fue atendida en un hospital de la capital; sin embargo, presentó complicaciones derivadas de la infección, lo que complicó su estado de salud y lamentablemente falleció.

En lo que va del año, Honduras registra un total de 76 casos de miasis en humanos, causados por la larva del gusano barrenador; la mayoría de ellos son localizados en el Distrito Central. La miasis por gusano barrenador es una infestación parasitaria causada por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax. Las larvas que son dejadas por la mosca crecen dentro de heridas abiertas que tengan las personas; al desarrollarse, se alimentan del tejido vivo, lo destruyen y provocan infecciones que pueden poner en riesgo la vida de las personas. Hommer Mejía, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud, manifestó que la población debe tomar las medidas preventivas.