Qué le pasó en la cara a Jim Carrey: cirujanos, teorías y la respuesta oficial del actor

El cirujano plástico Terry Dubrow, conocido por el programa Botched, salió en defensa de Jim Carrey después de que el actor fuera objeto de críticas generalizadas por su apariencia durante su participación en la 51ª edición de los Premios César, celebrada en París el pasado 26 de febrero.
Dubrow reconoció que Carrey luce diferente, pero atribuyó parte de esa percepción al hecho de que el público está acostumbrado a verlo con un aspecto joven tras décadas de exposición pública.
El especialista también apuntó que, en caso de haberse sometido a algún procedimiento estético, la inflamación puede prolongarse durante un tiempo considerable antes de remitir.
El médico comparó las críticas recibidas con una forma de body shaming y pidió mayor empatía hacia el actor.
Las imágenes de Carrey en la alfombra roja de los César, donde recibió el César d'honneur, desataron teorías en redes sociales que llegaron a cuestionar si quien aparecía era realmente él. Algunos usuarios lo calificaron de imitador o incluso de doble.
La representante del actor, Marleah Leslie, desmintió esas versiones y confirmó su asistencia al evento.
Por su parte, la doctora Rachel Mason había señalado previamente que el cambio de apariencia podría deberse a una intervención quirúrgica de envergadura, cuyo coste estimó en más de 60.000 dólares.
Carrey, de 64 años, es conocido por sus escasas apariciones públicas desde que anunció en 2022 su intención de alejarse de la actuación, aunque regresó para Sonic the Hedgehog 3, estrenada en 2024.