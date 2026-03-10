  1. Inicio
¿Quién es el favorito para llevarse el premio a Mejor Actor en los Oscar 2026?

La categoría de Mejor Actor en los Premios Oscar de este año reúne a cinco intérpretes que han destacado por actuaciones intensas y complejas en algunas de las películas más comentadas de la temporada. Conozca quién es el favorito

  • Actualizado: 10 de marzo de 2026 a las 11:16
Desde transformaciones físicas y emocionales hasta personajes marcados por conflictos políticos y personales, ellos son los nominados para llevarse el Oscar a mejor actor.

 Fotos: Cortesía
Wagner Moura – El agente secreto
En The Secret Agent, Moura interpreta a un hombre que adopta una identidad falsa durante la dictadura militar brasileña mientras intenta reconstruir su pasado y el de su familia.

Foto: Cortesía
La actuación ha sido muy aplaudida por su intensidad emocional y su carga política. Su nominación es histórica, ya que Moura se convirtió en el primer actor brasileño nominado al Oscar a Mejor Actor, lo que también refleja el reconocimiento internacional que ha recibido la película.

 Foto: Cortesía
Michael B. Jordan – Sinners
En Sinners, Jordan interpreta a un personaje complejo dentro de una historia cargada de tensión moral y social. Su actuación ha sido descrita como una de las más intensas de su carrera, mostrando un protagonista que enfrenta culpa, violencia y redención.

Foto: Cortesía
La película ha sido una de las más nominadas de la temporada de premios y su interpretación ha ganado impulso tras reconocimientos en premios del gremio de actores y en varias asociaciones de críticos, colocándolo como un contendiente fuerte en la carrera al Oscar.

 Foto: Cortesía
Ethan Hawke – Blue Moon
En Blue Moon, Hawke ofrece una interpretación introspectiva de un artista en crisis que enfrenta el paso del tiempo, la fama y las decisiones que marcaron su vida. El actor, conocido por su estilo naturalista, ha sido reconocido por aportar una actuación emocionalmente contenida y profunda.

Foto: Cortesía
Aunque ha recibido elogios de la crítica y nominaciones en algunos premios de la temporada, su candidatura al Oscar se considera más una recompensa a su trayectoria y consistencia en el cine independiente.

 Foto: Cortesía
Leonardo DiCaprio – Una batalla tras otra
En One Battle After Another, DiCaprio interpreta a un personaje marcado por conflictos políticos y personales que se ve envuelto en una compleja trama de poder y resistencia. Su actuación ha sido elogiada por la crítica por su intensidad dramática y por mostrar un personaje lleno de contradicciones morales.

Foto: Cortesía
Aunque su interpretación ha sido considerada una de las más fuertes del año, en esta temporada de premios ha enfrentado una competencia muy reñida, especialmente frente a actores más jóvenes que han dominado algunos galardones previos.

 Foto: Cortesía
Timothée Chalamet – Marty Supreme
En Marty Supreme, Chalamet interpreta a Marty Mauser, un ambicioso jugador de ping-pong inspirado en figuras reales del deporte que intenta alcanzar la fama internacional mientras lidia con su carácter competitivo y su obsesión por el éxito.

Foto: Cortesía
La crítica ha destacado la intensidad y carisma del actor al construir un personaje complejo, arrogante pero también vulnerable. Su trabajo ha sido uno de los más premiados de la temporada: ganó el Golden Globe a Mejor Actor y el Critics Choice Award, además de recibir el reconocimiento Spotlight Actor of the Year en los Palm Springs International Film Awards, y es el favorita para el Oscar.

 Foto: Cortesía
