¿Quién es el favorito para llevarse el premio a Mejor Actor en los Oscar 2026?

Desde transformaciones físicas y emocionales hasta personajes marcados por conflictos políticos y personales, ellos son los nominados para llevarse el Oscar a mejor actor.
Wagner Moura – El agente secretoEn The Secret Agent, Moura interpreta a un hombre que adopta una identidad falsa durante la dictadura militar brasileña mientras intenta reconstruir su pasado y el de su familia.
La actuación ha sido muy aplaudida por su intensidad emocional y su carga política. Su nominación es histórica, ya que Moura se convirtió en el primer actor brasileño nominado al Oscar a Mejor Actor, lo que también refleja el reconocimiento internacional que ha recibido la película.
Michael B. Jordan – SinnersEn Sinners, Jordan interpreta a un personaje complejo dentro de una historia cargada de tensión moral y social. Su actuación ha sido descrita como una de las más intensas de su carrera, mostrando un protagonista que enfrenta culpa, violencia y redención.
La película ha sido una de las más nominadas de la temporada de premios y su interpretación ha ganado impulso tras reconocimientos en premios del gremio de actores y en varias asociaciones de críticos, colocándolo como un contendiente fuerte en la carrera al Oscar.
Ethan Hawke – Blue MoonEn Blue Moon, Hawke ofrece una interpretación introspectiva de un artista en crisis que enfrenta el paso del tiempo, la fama y las decisiones que marcaron su vida. El actor, conocido por su estilo naturalista, ha sido reconocido por aportar una actuación emocionalmente contenida y profunda.
Aunque ha recibido elogios de la crítica y nominaciones en algunos premios de la temporada, su candidatura al Oscar se considera más una recompensa a su trayectoria y consistencia en el cine independiente.
Leonardo DiCaprio – Una batalla tras otraEn One Battle After Another, DiCaprio interpreta a un personaje marcado por conflictos políticos y personales que se ve envuelto en una compleja trama de poder y resistencia. Su actuación ha sido elogiada por la crítica por su intensidad dramática y por mostrar un personaje lleno de contradicciones morales.
Aunque su interpretación ha sido considerada una de las más fuertes del año, en esta temporada de premios ha enfrentado una competencia muy reñida, especialmente frente a actores más jóvenes que han dominado algunos galardones previos.
Timothée Chalamet – Marty SupremeEn Marty Supreme, Chalamet interpreta a Marty Mauser, un ambicioso jugador de ping-pong inspirado en figuras reales del deporte que intenta alcanzar la fama internacional mientras lidia con su carácter competitivo y su obsesión por el éxito.
La crítica ha destacado la intensidad y carisma del actor al construir un personaje complejo, arrogante pero también vulnerable. Su trabajo ha sido uno de los más premiados de la temporada: ganó el Golden Globe a Mejor Actor y el Critics Choice Award, además de recibir el reconocimiento Spotlight Actor of the Year en los Palm Springs International Film Awards, y es el favorita para el Oscar.