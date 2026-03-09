  1. Inicio
Muere Jennifer Runyon, recordada actriz de “Ghostbusters” y “Charles in Charge”​​​​

Su muerte fue confirmada por familiares y amigos cercanos, entre ellos la actriz Erin Murphy, quienes destacaron su trayectoria en cine y televisión y su legado personal.

  • Actualizado: 09 de marzo de 2026 a las 18:49
1 de 12

La actriz Jennifer Runyon Corman falleció a los 65 años tras una breve lucha contra el cáncer, según confirmó su familia.
2 de 12

Runyon Corman fue recordada por su papel en la película Ghostbusters (1984), uno de los clásicos del cine de comedia y ciencia ficción.
3 de 12

La intérprete ganó popularidad en televisión al encarnar a Gwendolyn Pierce en la primera temporada de Charles in Charge.
4 de 12

La noticia del fallecimiento fue confirmada públicamente por su amiga y actriz Erin Murphy.
5 de 12

La actriz también participó en producciones televisivas como Murder, She Wrote y Quantum Leap durante su carrera.
6 de 12

Runyon Corman interpretó a Cindy Brady en el especial navideño A Very Brady Christmas en 1988.
7 de 12

La hija de la actriz, Bayley Corman, expresó en redes sociales un emotivo mensaje tras la muerte de su madre.
8 de 12

El actor Willie Aames, su compañero en Charles in Charge, la recordó como una amiga cercana y un gran apoyo personal.
9 de 12

Jennifer Runyon nació en Chicago el 1 de abril de 1960, en una familia vinculada al mundo del espectáculo.
10 de 12

Su debut en el cine ocurrió con la película de terror To All a Goodnight en 1980.
11 de 12

En la década de 1990 decidió alejarse de Hollywood para dedicarse a la crianza de sus hijos junto a su esposo Todd Corman.
12 de 12

Amigos y familiares recordaron a Jennifer Runyon Corman por su dedicación a la familia y su amor por la vida.
