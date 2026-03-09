Muere Jennifer Runyon, recordada actriz de “Ghostbusters” y “Charles in Charge”​​​​

La actriz Jennifer Runyon Corman falleció a los 65 años tras una breve lucha contra el cáncer, según confirmó su familia.
Runyon Corman fue recordada por su papel en la película Ghostbusters (1984), uno de los clásicos del cine de comedia y ciencia ficción.
La intérprete ganó popularidad en televisión al encarnar a Gwendolyn Pierce en la primera temporada de Charles in Charge.
La noticia del fallecimiento fue confirmada públicamente por su amiga y actriz Erin Murphy.
La actriz también participó en producciones televisivas como Murder, She Wrote y Quantum Leap durante su carrera.
Runyon Corman interpretó a Cindy Brady en el especial navideño A Very Brady Christmas en 1988.
La hija de la actriz, Bayley Corman, expresó en redes sociales un emotivo mensaje tras la muerte de su madre.
El actor Willie Aames, su compañero en Charles in Charge, la recordó como una amiga cercana y un gran apoyo personal.
Jennifer Runyon nació en Chicago el 1 de abril de 1960, en una familia vinculada al mundo del espectáculo.
Su debut en el cine ocurrió con la película de terror To All a Goodnight en 1980.
En la década de 1990 decidió alejarse de Hollywood para dedicarse a la crianza de sus hijos junto a su esposo Todd Corman.
Amigos y familiares recordaron a Jennifer Runyon Corman por su dedicación a la familia y su amor por la vida.