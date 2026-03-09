RoRo Bueno regresa a La Velada del Año VI: la influencer suma su segunda pelea

La creadora de contenido española RoRo Bueno volverá a subirse al ring en La Velada del Año VI, destacando como una de las figuras más queridas del popular evento de boxeo entre creadores digitales organizado por Ibai Llanos.
Su regreso, recién anunciado esta tarde, marca su segunda participación consecutiva en la Velada, algo que no todos los competidores logran, y que demuestra el fuerte vínculo que ha construido con el público que sigue este espectáculo año tras año.
RoRo ya dejó huella en la edición anterior, cuando debutó en el cuadrilátero frente a la influencer española Abby en uno de los combates femeninos más comentados de la noche. Aquella pelea fue especialmente seguida en redes sociales, no solo por el resultado deportivo, sino también por la inolvidable entrada que RoRo protagonizó junto a su novio Pablo en una referencia a "Gigantes de acero".
Para muchos espectadores, su participación ayudó a consolidar el papel de las mujeres dentro de la Velada, un evento que en sus primeras ediciones estaba dominado principalmente por peleadores masculinos. Y aunque una lesión se interpuso en su camino hacia la victoria, la influencer de voz tierna sí que ganó el cariño de los fans de la plataforma.
El anuncio de su regreso para la sexta edición ha sido recibido con entusiasmo por los seguidores del evento. En esta ocasión, RoRo se enfrentará a la streamer mexicana Samy Rivers, en un combate que vuelve a cruzar a dos creadoras con comunidades muy activas en el mundo del streaming y las redes sociales.
La expectativa es alta, sobre todo porque la española ya cuenta con la experiencia del año pasado y llega con una preparación que promete elevar el nivel del enfrentamiento. Asimismo, la mexicana realizó una participación muy bien destacada en sus dos combates en 2023.
Fuera del ring, RoRo Bueno se ha ganado un lugar especial dentro del ecosistema digital español gracias a su presencia en plataformas como TikTok e Instagram, donde comparte contenido de estilo de vida, recetas de cocina, manualidades y momentos cotidianos que conectan fácilmente con su audiencia.
Su personalidad cercana y su estilo natural han sido clave para construir una comunidad fiel, que la ha acompañado tanto en sus videos virales como en su aventura dentro del boxeo amateur de creadores.
Ese carisma es precisamente una de las razones por las que se ha convertido en una de las participantes más queridas de La Velada. En un evento donde el espectáculo, la preparación física y la narrativa personal de cada peleador cuentan tanto como el resultado del combate, RoRo ha logrado posicionarse como una figura con la que el público se identifica fácilmente.
Con su segunda aparición en el ring, la influencer española buscará demostrar cuánto ha evolucionado desde su debut y seguir consolidando su lugar dentro de uno de los eventos de streaming más vistos del mundo.
Su regreso confirma que, más allá de los nombres nuevos que cada año se suman al cartel, algunos participantes logran convertirse en parte esencial de la historia de La Velada del Año.
Ahora habrá que esperar para saber si Pablo volverá a acompañar a RoRo en una nueva épica entrada al ring el próximo 26 de julio de 2026 en el Estadio La Cartuja, en Sevilla, España.