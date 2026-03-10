Directores de hospitales retrasan documentación para pagar a médicos, según viceministro

Tegucigalpa, Honduras.- El viceministro de Salud, Eduardo Midence, manifestó que el retraso en el pago al personal de salud que está por contrato e interinato se debe a la demora en los procesos administrativos de los directores de los hospitales y centros de salud. Las declaraciones del funcionario surgen luego de que los médicos por contrato del Hospital Escuela denunciaran que llevan más de dos meses sin salario y dieran un ultimátum a las autoridades para que les paguen. En entrevista con EL HERALDO, el funcionario señaló a los directores de los centros asistenciales de retrasar los procesos para no hacer efectivo el pago del personal médico.

Midence aseguró que el desembolso para pagarles el salario a los médicos está listo; sin embargo, se requiere la documentación para respaldar el pago. "La reserva ya está lista en Finanzas para ejecutar el pago, pero tenemos que tener esta documentación soporte", dijo. "Los médicos han enviado su documentación soporte necesaria, pero estos directores administrativos, que en su gran mayoría fueron puestos por dedos, no por concurso, sino por temas políticos, vienen a entorpecer y quienes se llevan de encuentro al personal asistencial", afirmó. La problemática no solo afecta a los empleados por contrato e interinato del Hospital Escuela, sino a los que laboran en otros establecimientos sanitarios a nivel nacional, así como a los que están cubriendo licencia y los que fueron nombrados recientemente.

De acuerdo al Colegio Médico de Honduras (CMH), son cerca de 3,500 médicos a los que no se les ha hecho efectivo el pago. Midence informó que desde hace tres semanas se está solicitando la documentación a los directores; sin embargo, en zonas como Francisco Morazán y Cortés aún no se envía.